Dunajská Streda privíta Trenčín v semifinále baráže o EKL 24. mája

Dunajská Streda 14. mája (TASR) - Prvýkrát od zavedenie aktuálneho modelu Fortuna ligy si DAC Dunajská Streda zahrá baráži o postup do Európskej konferenčnej ligy. Ako informoval v sobotu klub zo Žitného ostrova, semifinálový duel s AS Trenčín sa odohrá v utorok 24. mája o 19.30 v MOL Aréne.



Baráž sa uskutoční preto, že víťazom 53. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu sa stala Trnava, ktorá skončí do 3. miesta. Slovensko má k dispozícii jedno miesto v Lige majstrov a tri v Európskej konferenčnej lige. V EKL štartuje druhý a tretí tím ligového poradia, tretia miestenka patrí víťazovi Slovnaft Cupu. Pokiaľ však domácu pohárovú súťaž ovládne mužstvo, ktoré skončí v lige na jednom z prvých troch miest, o zvyšnú miestenku zabojujú 4. až 7. tím konečnej tabuľky.



V semifinále play off sa stretnú 4. a 7., resp. 5. a 6. tím, víťazi si následne zmerajú sily vo finále. Hrá sa vždy na jeden zápas a výhodu domáceho prostredia má mužstvo, ktoré v tabuľke skončilo vyššie. Hracie dni sú utorok 24. mája pre semifinále a piatok 27. mája pre finále.



Už istá štvrtá priečka tak pre DAC znamená, že doma nastúpi nielen v prvom zápase baráže, ale v prípade postupu do finále. Sobotná prehra Michaloviec v domácom zápase s Liptovským Mikulášom znamená definitívu 7. miesta pre Trenčín. Práve AS tak bude súperom DAC v semifinále play off. "Vstupenky na duel DAC - Trenčín si môžu ako prví zakúpiť fanúšikovia, ktorí zavítajú na nedeľné stretnutie proti Ružomberku. Predaj bude prebiehať hneď po skončení zápasu s Ružomberkom v pokladni aj v DAC store. Online predaj odštartuje v pondelok 16. mája o 12.00 h a vstupenky budú od toho istého dňa k dispozícii aj v DAC store. Pokladne štadióne budú potom otvorené v pondelok a v utorok 23.-24. mája. Podrobný rozpis, vrátane otváracích hodín, prinesieme pozajtra. Vedenie nášho klubu sa rozhodlo predĺžiť platnosť sezónnych permanentiek aj na semifinále a prípadné finále play off o Európsku konferenčnú ligu. Ich držitelia si teda, verme že dvojzápasový boj mužstva o Európu, môžu pozrieť za štandardných podmienok, zo svojho miesta a zdarma," informoval DAC na klubovom webe.