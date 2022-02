Dunajskej Strede pomôže nová posila z Maďarska Norbert Balogh

Dunajská Streda 14. februára (TASR) - Novou posilou futbalistov DAC Dunajská Streda sa stal maďarský útočník s reprezentačnými skúsenosťami . Z budapeštianskeho Honvédu prišiel na hosťovanie do konca sezóny s opciou na prestup, informoval klubový web DAC.



Dvadsaťpäťročný Balogh má na konte dva štarty za maďarský národný tím. Mládežnícke roky strávil v Debrecíne, kde v osemnástich debutoval v najvyššej maďarskej súťaži. V januári 2016 ho za vyše dva milióny eur angažovalo talianske Palermo. Dobre stavaný útočník s výškou 196 cm pôsobil aj v cyperskom APOEL Nikózia a anglickom Hull City. Od jesene 2020 je hráč Honvédu Budapešť.



V maďarskej lige nazbieral 72 štartov (strelil v nich 15 gólov), v talianskej Serii A 20, v cyperskej najvyššej súťaži prispel k zisku majstrovskej trofeje za sezónu 2018/19 dvoma gólmi v 11 zápasoch. Zasiahol tiež do siedmich stretnutí Európskej ligy, skóroval v nich dvakrát. Balogh bol člen všetkých reprezentačných výberov Maďarska v kategóriách od 18 do 21 rokov. V roku 2017 si dvakrát obliekol aj dres reprezentačného áčka, keď si zahral proti Rusku a Andorre.



"Počas uplynulých rokov, či už v zahraničí alebo doma, som veľakrát počul o DAC a som veľmi rád, že môžem byť súčasťou klubu. Neviem sa dočkať chvíle, až sa objavím v žlto-modrom drese na ihrisku a zažijeme spolu s našimi fanúšikmi množstvo pekných chvíľ. Zsolt Kalmár a János Hahn mi dali veľmi dobré referencie o klube, mužstve a najmä o fanúšikoch. Veľmi sa teším a verím, že budem v novom prostredí úspešný hlavne gólmi a asistenciami," vyhlásil po podpise zmluvy Balogh, ktorý si na dres vybral číslo 11.



"V januári sa nám naskytla príležitosť získať Norbiho, ale situácia bola vtedy zložitá. Na konci prestupového obdobia sa nám však podarilo dotiahnuť jeho príchod, zatiaľ v podobe hosťovania do konca sezóny a následne uvidíme, či budeme pokračovať v spolupráci aj potom. Verím, že tu nájde prostredie, v ktorom sa bude cítiť dobre a kde dokáže potvrdiť svoj nepochybne veľký potenciál,“ uviedol športový riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.