Dunajská Streda si v príprave zmeria sily s Marseille a Nice

Program letnej prípravy:



19. júla nedeľa: začiatok prípravy



24. júla-1. augusta: sústredenie v Tirolsku, Rakúsko



25. júla sobota 16.00 hod: DAC - Olympique Marseille (Kufstein/Rak.)



1. augusta, sobota 17.00 hod: DAC - OGC Nice (Kössen/Rak.)

Dunajská Streda 19. júla (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy odštartovali v nedeľu letnú prípravu pred novou sezónou Fortuna ligy 2020/2021. Trénerovi Berndovi Storckovi sa hlásilo devätnásť hráčov. Tí si príliš voľna neužili, keď sa museli uspokojiť iba s týždňovou dovolenkou.Dunajskostredčania začali prípravu s dvojfázovým tréningom a Storck ich nenechá "" ani v nasledujúcich dňoch. Popri tom však budú pamätať aj na hygienické opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu. "" načrtol plán prípravy nemecký kormidelník na oficiálnom webe DAC.Mužstvo DAC absolvuje rakúske sústredenie v meste Fügene od 24. júla do 1. augusta a zmeria si sily s Marseille v Kufsteine a s Nice v Kössene. Na súperov zvučného mena sa teší aj kapitán tímu Zsolt Kalmár: "Z Dunajskej Stredy po sezóne odišli Adam Slančík do Senice a Ricardo Phillips, ktorý pôjde hosťovať do Michaloviec. Ernest Boateng a Dominik Veselovský sa pripravujú v Šamoríne. Príchody hráčov zatiaľ nie sú skompletizované, z hosťovania sa vrátil Jakub Švec a na skúške je Sebastian Nebyl, ktorý strávil uplynulé dva roky v mládežníckom tíme anglického West Hamu United. "" prezradil na klubovom webe športový riaditeľ Jan Van Daele. Tréner Storck zatiaľ nemôže počítať ani s Andrijom Baličom, ktorý ešte nepricestoval, pre zranenie chýbajú Máté Vida a Krisztián Németh. Dušan Lalatovič putoval po návrate zo Srbska do karantény. Nový ročník Fortuna ligy 2020/2021 sa začne 8. augusta.Jedlička, Száraz - Šimčák, Beskorovainyi, Kružliak, Davis, Malý, Blackman, Kalmár, Njie, Fábry, Schäfer, Mendez, Bednár, Sharani, Ramirez, Divković, Švec, Nebyla