Futbalisti FC Spartak Trnava triumfovali v stretnutí Fortuna ligy 3:0

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava 0:3 (0:2)



Góly: 42. a 66. Ristovski, 4. Cabral. ŽK: 20. Sharani, 42. Schäfer – 51. Yusuf, 54. Grič, rozhodovali: Smolák – Pozor, Jekkel, 7030 divákov



DAC: Jedlička – Vera (59. Blackman), Muhamedbegovic, Beskorovajnyj (81. Malý), Davis - Dimun, Schäfer – Ciganiks (46. Hahn), Fábry (59. Verlinden), Lamkel Zé – Sharani (59. Krstovič)



Trnava: Takáč – Procházka (75. Čurma), Škrtel, Kóša, Twardzik – Savvidis (70. Vlasko) - Bukata, Grič – Cabral (83. Iván), Ristovski (70. Boateng), Yusuf (70. Jones)

Na snímke zľava hráči DAC-u András Schafer, Danylo Beskorovajnyj a hráč Trnavy Milan Ristovski počas zápasu 9. kola Fortuna ligy medzi FC DAC Dunajská Streda a FC Spartak Trnava. V Dunajskej Strede, dňa 26. septembra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Piatok:



FK Pohronie – AS Trenčín 2:2 (0:0)



Góly: 54. Záhumenský, 60. Mazan (z 11 m) – 70. Jendrišek, 90.+2 Jendrišek (z 11 m). Rozhodovali: M. Očenáš – Vorel, Ferenc, ŽK: Kadák, Pirinen (obaja Pohronie), 359 divákov.



Pohronie: Hrdlička – Blahút, A. Štrba, Čmovš, Kokovas – Mazan, Pajer – Badolo (87. Paluszek), Sčislak (75. Ladji), Záhumenský (87. Mastiš) – Lačný



Trenčín: Kukučka – Yem, Pires, Pirinen, Madu – Lavrinčík, Zubairu (64. Ibrahim) – Demitra (30. Ghali, 86. Tučný), Kadák (86. Ikoba), Azango – Jendrišek

Sobota:



MŠK Žilina - MFK Ružomberok 0:2 (0:2)



Góly: 14. a 38. Kochan (druhý z 11 m). Rozhodovali: Dohál – Somoláni, Roszbeck, ŽK: Anang – Regáli, Luterán, 891 divákov



Žilina: Petráš – Anang, Minárik, Nemčík, Sluka – Gono (63. Slebodník), Bičachčjan (87. Myslovič), Mráz – Rusnák (63. Kaprálik), Jambor (74. Jibril), Ďuriš (63. Iľko)



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák – Luterán (69. Zsigmund), Kochan – Rymarenko (90. Bobček), Takáč (61. Brenkus), Regáli (90. Tancík) – Gerec (61. Kostadinov)







ŠKF Sereď - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)



Gól: 80. Popovits. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Zemko, ŽK: Karrica - Begala, Meca, Száraz, 153 divákov.



Sereď: Iliev – Popovič (90. Iglesias), Ljubičič, Dias, Jureškin – Machuča (46. Karrica), Potoma – Kadlec, Gatarič (90. Kříž), Yao – Haša (90. Radič)



Michalovce: Száraz – Vaško, Ranko, Meca – Kotula, Ošima, Begala, Magda – Žofčák (46. Casado), Trusa (66. Popovits), Kanu (76. Mendez, 90. Šuľa)







FK Senica - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:3)



Góly: 26. a 35. Mráz, 2. Dražič. Rozhodovali: Marhefka – Hrmo, Vitko, ŽK: Mašike, Kučera, Gáč, Šimčák – Green, 1114 divákov.



Senica: Ravas – Twardek, Pavlík, Gáč, Šimčák – Duda (46. Mašulovič), Halabrín (65. Egy Maulana Vikri) – Oršula (65. Kučera), Jurdík (46. Niarchos), Šumbera – Mašike (86. J. Buchel)



Slovan: Chovan – Medveděv, Kashia (90. Mustafič), Božikov, De Marco – Kankava (68. Lichý), de Kamps – Dražič (81. Hrnčár), Adler, Green (81. Rabiu) – Mráz (68. Henty)







FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (1:0)



Góly: 40. Mondek, 53. M. Švec - 56. Staš, 85. Voško. Rozhodovali: Sedlák - Straka, Vass, ŽK: Tóth, Čonka, Gamboš, Bednár - Staš, Pintér, Voško, 657 divákov.



Zlaté Moravce: Lukáč – Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Mondek, Kolesár (79. Ďubek), Gamboš, Bednár, Kyziridis – M. Švec (69. Chren)



Liptovský Mikuláš: Luksch – A. Krčík, Hranáč, Pintér, Janec (80. Flak) – D. Krčík (64. Gerát), Staš – J. Švec (90. Kotora), Bartoš, Laura (80. Voško) – Pinte (90. Kačerík)

Nedeľa:



Tabuľka:



1. Slovan 9 6 2 1 20:7 20



2. Trnava 9 6 2 1 17:4 20



3. Trenčín 9 3 5 1 16:11 14



4. Žilina 9 4 2 3 15:11 14



5. Ružomberok 9 3 5 1 10:7 14



6. Michalovce 9 4 1 4 12:12 13



7. Senica 9 3 4 2 10:13 13



8. D. Streda 9 3 3 3 12:13 12



9. Sereď 9 2 2 5 6:11 8



10. L. Mikuláš 9 2 1 6 13:21 7



11. Z. Moravce 9 1 3 5 8:18 6



12. Pohronie 9 1 2 6 7:18 5



Dunajská Streda 26. septembra (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava triumfovali v nedeľnom stretnutí 9. kola Fortuna ligy na štadióne FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:0.Trnava rýchlo išla do vedenia, vo 4. minúte Ristovski dostal loptu na ľavej strane, spätná prihrávka sa dostala ku Cabralovi, ktorý si loptu prevzal medzi dvoma obrancami a zakončil do siete – 0:1. Gól úrovni zápasu určite pomohol, obe mužstvá sa bili do útoku, ale bez výrazných šancí. V 16. minúte rozhodca Smolák využil aj pomoc VAR systému, keď musel riešiť možnú ruku Fábryho v pokutovom území, napokon z toho penalta nebola. V 20. minúte sa Sharani chcel predrať do pokutového územia medzi Twardzikom a Yusufom, útočník DAC padol, za čo videl žltú kartu. V 33. minúte vystrašil Takáča strelou Ciganiks, ale brankárovi to nerobilo problémy. Po polhodine hry DAC prevzal iniciatívu, mal loptu viac na kopačkách, ale Takáčovu bránku už nedokázal ohroziť. V 42. minúte Spartak zvýšil svoje vedenie, Yusuf prešiel na ľavej strane, spätnú prihrávku z päťky pohotovo zakončil Ristovski – 0:2. V nadstavenom čase Fábry strelou tesne minul bránku.V druhom polčase pokračovali mužstvá v útočnom ťažení. V 54. minúte Cabralovu strelu Jedlička najprv vyrazil, dorážajúci Ristovski potom netrafil bránku. O dve minúty neskôr po Fábryho centri z pravej strany hlavičkoval na bránku Beskorovajnyj, ale Takáč bol na mieste. Najväčšia šanca Dunajskej Stredy na gól prišla v 61. minúte, keď Hahn vystrelil z hranice pokutového územia, ale Takáč bravúrne chytil. V 66. minúte Yusuf poslal dlhú lopotu na Cabrala, Beskorovajnyj nedokázal loptu odkopnúť, Cabral postupoval sám na bránku, ale loptu prihral v strede prichádzajúcemu Ristovskému, ktorý pohotovo zakončil – 0:3. DAC sa snažil, aby výsledok skorigoval, ale márne. V 79. minúte sa Trnava dostala k rýchlej kontre, ktorú zakončil strelou Grič, ale Jedlička loptu poslal na roh. Výsledok sa už do konca zápasu nezmenil, Spartak vyhral krajské derby rozdielom troch gólov., tréner D. Stredy: ".", tréner Trnavy: "Triumf Trnavy v nedeľňajšom krajskom derby na štadióne Dunajskej Stredy 3:0 uzavrel 9. kolo futbalovej Fortuna ligy. Spartak po ňom figuruje na druhej priečke tabuľky s rovnakým ziskom 20 bodov, ako má na konte obhajca titulu a líder Slovan Bratislava. Ten v sobotu uspel na ihrisku Senice takisto 3:0. Cenné víťazstvo na pôde súpera si pripísal Ružomberok, ktorý "dobyl" Žilinu 2:0.