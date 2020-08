Futbalisti Nitry remizovali s Ružomberkom 1:1 vo 4. kole Fortuna ligy

FC Nitra – MFK Ružomberok 1:1 (0:0)



Góly: 87. Faško - 51. Kružliak. Rozhodovali: Kráľovič – Roszbeck, Vitko, ŽK: Kolčák - Kmeť, 863 divákov



Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin , Kolčák – Mustafič – Fabiš (84. Magda), Vrábel (60. Adamec), Faško, Záhumenský – Šefčík (77. Hovhannisyan), Chobot (84. Franko)



Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Mrva – Kmeť (50. Ďungel), Zsigmund (74. Filinský), Brenkus, Múdry (61. Kochan), Mojžiš – Kružliak (61. Boďa), Gerec (74. Dopater)

Nitra 22. augusta (TASR) - Futbalisti FC Nitra remizovali vo 4. kole Fortuna ligy s MFK Ružomberok 1:1.Ružomberok pricestoval pod Zobor s cieľom pripísať si prvé víťazstvo v tejto sezóne. Prvý polčas však patril domácim futbalistom. Už v 8. minúte pohrozil Chobot, ktorého strela spoza šestnástky len tesne minula pravú žŕdku Macíkovej svätyne. Aj v ďalšom priebehu mali Nitrania viac z hry, no proti dobre organizovanej obrane súpera sa im dlho nedarilo presadiť. V 37. minúte zaujala Chobotova krásna dlhá hĺbková kolmá prihrávka do šestnástky na rozbehnutého Šefčíka, ktorý však z dobrej pozície rozvlnil len bočnú sieť. Väčšina útočných výpadov hostí skončila nepresnou prihrávkou, čím sa „“ v podstate sama pripravovala o možnosť ohroziť súperovu bránu. Bodku za prvým polčasom dala ešte Faškova jedovka z diaľky, ktorá však zmenu skóre neprivodila.Nitrania výborne vstúpili aj do druhého dejstva. Brankára Macíka zamestnala už po pár sekundách hry Chobotova bomba z 25 metrov. V 51. Minúte však nečakane udreli dovtedy nevýrazní hostia. Z nenápadnej akcie sa po strele Zsigmunda s potrebnou dávkou šťastia obtrel o loptu smerujúcu do siete Kružliak a bolo 0:1. V 58. minúte boli domáci blízko k vyrovnaniu, keď center Fabiša z pravej strany pristál v šestnástke na hlave nikým nekrytého Podhorina. Nitriansky hráč však zakonči nepresne. Vzápätí na opačnej strane spálil stopercentnú gólovú šancu Brenkus, keď jeho strelu zvnútra pokutového územia reflexívne vyrazil brankár Šípoš na rohový kop. Po hodine hry si hostia vypracovali ďalšiu sľubnú možnosť na skórovanie. Striedajúci Ďungel našiel v šestnástke voľného Brenkusa, no mladý hráč Ružomberka z dobrej parkety trestuhodne prestrelil domácu bránu. V ďalších minútach už vrhla Nitra všetky sily do útoku a vyplatilo sa jej to. V 87. minúte vypálil z hranice šestnástky Faško a jeho dobre umiestnenú strelu k pravej žrdi Macíkovej brány zastavila až sieť - 1:1. Do záverečného hvizdu hlavného rozhodcu Kráľoviča sa už skóre nezmenilo a tak sa tímy rozišli zmierlivo.