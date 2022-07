FL: FC Spartak Trnava nestačil na MFK Dukla Banská Bystrica v 2. kole

Fortuna liga - 2. kolo:



FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (0:1)



Góly: 46. Bukata - 35. Polievka, 82. Depetris (z 11 m). ŽK: Paur, Bamidele Yusuf, Iván, Boateng, Takáč - Slávik, Faško, Willwéber, Depetris, Záhumenský, Hanes. Rozhodovali: Ochotnický - Pozor, Vitko, 2698 divákov



Spartak: Takáč - Procházka (46. Koštrna), Štetina, Čurma, Mikovič - Bukata - Azevedo (46. Iván), Paur (46. Savvidis), Štefánik (71. Boateng), Bamidele Yusuf (71. Daniel) - Ristovski



Banská Bystrica: Hruška - Migaľa (63. Pišoja), Kupčík, Prikryl, Záhumenský - Willwéber, Ľupták - Slávik (63. Faško), Richtárech (83. Hanes), Polievka (89. Gašparovič) - Depetris (83. Franko)



hlasy po zápase:



Michal Gašparík, tréner Trnavy: "V prvom rade by sme nemali dostať prvý gól, aký sme dostali. Prvý polčas sme začali dobre, súpera sme dostávali pod neustály tlak. Keď sme loptu stratili, boli sme veľmi solídni v repressingu, vo vysokom pressingu, prakticky sa hralo len na jednej polovici. Po jednom úniku sme dostali gól. Taká situácia sa musí vyriešiť lepšie, boli tam štyria až piati hráči okolo Polievku. V druhom polčase sme rýchlo vyrovnali a vyzeralo to, že sa nadychujeme. Alex Iván mal čistú šancu, akú musí premeniť, zápas by sa absolútne otočil, ale bolo stále 1:1. Druhý gól - penalta - bol nešťastný moment. Odrazilo sa to k Depetrisovi, nakoniec to ešte zachránime, no rozhodca usúdil, že bola penalta. Odvtedy sme hrali v kŕči, bolo to silené, nemalo to žiadnu kvalitu, a preto sme už nedokázali vyrovnať."



Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: "Zápas sa mi hodnotí veľmi dobre, získali sme tri body na pôde výborného súpera. Nezačali sme stretnutie dobre, úvod nám vôbec nevyšiel, boli sme málo aktívni pri pressingu a v strednej zóne, zle sme bránili, súper sa dostával na našu polovicu ešte aj stopérmi. Mali veľa času na rozohrávku. Potom sa to zmenilo, stredoví hráči začali vystupovať a dostávať súpera pod tlak. Keď sme po zmene strán zmenili systém hry, nejakým spôsobom sme to uhrali. Myslím si, že takou poctivou hrou môžeme získavať body."



Trnava 25. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava prekvapujúco prehrali v nedeľnom stretnutí 2. kola Fortuna ligy na vlastnej pôde s MFK Dukla Banská Bystrica 1:2.Domáci síce celý zápas dominovali, hostia však boli maximálne efektívni a z dvoch nebezpečných situácií vyťažili dva góly. Prvý dal krásnou strelou Róbert Polievka, na ktorého zásah tesne po prestávke odpovedal domáci Martin Bukata. V prospech nováčika však rozhodla jedenástka, ktorú v 82. minúte premenil faulovaný David Depetris. Banská Bystrica dosiahla prvé víťazstvo po návrate do najvyššej súťaže, tri body má na konte aj Trnava.