Trnavu na domácej pôde zdolali hráči Ružomberka

Fortuna liga – 16. kolo:

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 0:3 (0:1)



Góly: 31. Kochan (z 11 m), 50. a 52. Regáli, ŽK: Jones, Ristovski – Madleňák, Bobček, Regáli, Kochan, Mojžiš, ČK: 68. Jones (Spartak), rozhodovali: Ziemba – Hancko, Bednár, bez divákov.



Spartak: Dom. Takáč – Čurma (58. Procházka), Tumma, Škrtel, Mikovič (90. Boledovič) – Savvidis – Jones, Grič, Bukata (82. Ramadan), Boateng – Ristovski. Tréner: Gašparík.



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Mrva, Mojžiš, Madleňák (66. Selecký) – Luterán, Kochan (89. Múdry) – Šefčík (78. Tancik), Dal. Takáč, Regáli (78. Ďungel) – Bobček (66. Boďa). Tréner: Struhár.

Na snímke vpravo rozhodca stretnutia Peter Ziemba udeľuje červenú kartu hráčovi Trnavy Zyejenovi Jonesovi počas zápasu 16. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok dňa 28. novembra 2021 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke radosť hráča Ružomberka Martina Regáliho po strelení gólu počas zápasu 16. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok dňa 28. novembra 2021 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hlasy po zápase FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok:

Trnava 28. novembra (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali v 16. kole Fortuna ligy na domácej pôde s MFK Ružomberok 0:3.V dueli trnavského Spartaka s Ružomberkom sa čakalo na prvú väčšiu šancu do 17. minúty. Jones na pravej strane šestnástky povyzvŕtal Madleňáka, vypálil na prvú tyč, no Krajčírik bol pozorný. Brankár Liptákov sa stal mužom momentu aj po následnom rohu, keď zakončoval bez prípravy Tumma, no trafil len do miest, kde stál pripravený Krajčírik. Hostia si vypracovali tutovku v 25. minúte. Po akcii z pravej strany dostal prihrávku Bobček, v pokutovom území obišiel Tummu, Takáč jeho strelu vyrazil pred Regáliho, no ten z voleja prestrelil odkrytú bránku. Skóre sa prvýkrát menilo v 31. minúte. Jones fauloval v pokutovom území Madleňáka, rozhodca Ziemba nariadil pokutový kop a Kochan poslal z bieleho bodu Ružomberok do vedenia.Liptáci mali výborný nástup do druhého polčasu. Trnavčania v 50. minúte stratili na ľavej strane loptu, hostia podnikli rýchlu kontru do rozhodenej obrany Spartaka, Dalibor Takáč prihral voľnému Regálimu a ten z prvej napálil loptu do siete. Krátko na to bolo už 0:3. Bukata svojou nepresnosťou nechtiac vyslal do šprintu Regáliho, ktorý svoj únik zakončil tretím gólom. Trnavský bojový prápor mohol dvihnúť zo zeme Grič, technickým pokusom z hranice šestnástky ale netrafil bránku. Savvidisovu strelu neskôr vyrazil Krajčírik na roh. Nádeje Spartaka na zvrat zhasli v 68. minúte. Jones v snahe dobehnúť loptu vrazil do brankára Krajčírika, videl druhú žltú kartu a predčasne putoval pod sprchy. Stretnutie sa po tomto momente už viac-menej len dohrávalo. Ružomberské víťazstvo mohol ešte zveľadiť Regáli, hetrik v zápase však napokon nedosiahol. V tabuľke tretí Ružomberok po výhre 3:0 stiahol stratu na druhú Trnavu už len na tri body./zdroj: TV Dajto/