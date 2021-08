FL: V šlágri 6.kola remíza Trnavy so Žilinou

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:1 (1:1)



Góly: 42. Twardzik (z 11 m) - 5. Kaprálik, ŽK: Anthony, Mikovič, Bamidele Yusuf, Savvidis - Kiwior, Nemčík, Fazlagič. Rozhodovali: Smolák - Hancko, Pozor, 4028 divákov.



Spartak: Takáč - Procházka, Anthony, Twardzik, Mikovič (61. Trajkovski) - Savvidis - Iván (72. Kóša), Grič, Vlasko (83. Boateng), Bamidele Yusuf - Ristovski

Žilina: Petráš - Anang (46. Nemčík), Minárik, Kiwior, Sluka - Slebodník (76. Goljan) - Kaprálik (81. F. Mráz), Myslovič (66. Gono), Fazlagič, Ďuriš - Paur (76. Jibril)

Trnava 29. augusta (TASR) - V šlágri 6. kola futbalovej Fortuna ligy remizoval trnavský Spartak s MŠK Žilina 1:1. Žilinčania sú v tabuľke druhí s dvojbodovým mankom na úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava, ktorý odohral o zápas menej. Trnava figuruje na tretej priečke s dvojbodovou stratou na Žilinu.Pred zápasom Trnavy so Žilinou si prítomní uctili pamiatku zosnulého funkcionára Žiliny Mareka Majtána minútou ticha. Trnavský štadión schladil už v piatej minúte Kaprálik. Po zblokovanej strele Ananga sa dostal k odrazenej lopte a zoči-voči Takáčovi nezaváhal - 0:1. Kaprálik sa dostal do dobrej príležitosti aj po ďalšom zaváhaní trnavskej defenzívy, Takáč jeho ranu na prvú tyč tentoraz vyrazil na roh. Po ňom predĺžil center na prvej tyči hlavou Paur a Mikovič si nechtiac takmer strelil vlastný gól, loptu na čiare zastavil Takáč. V 14. minúte fauloval v pokutovom území Kiwior Ristovskeho, rozhodca ukázal na biely bod, no Petráš Ristovskemu jedenástku zneškodnil a Gričova následná dorážka išla nad. Žlto-zelení pohrozili Slebodníkom, stredopoliar MŠK napriahol z diaľky a jeho delovku zastavila až žrď. Na opačnej strane Twardzikov pokus pokryl Petráš. Do siete sa pýtal Myslovičov priamy kop, z hranice šestnástky tesne minul cieľ. Trnava mohla udrieť po akcii z pravej strany, Ivánovu dobrú prihrávku do päťky ale Bamidele Yusuf tiesnený Anangom nedokázal dostať do siete. V 42. minúte vstúpil do zápasu videorozhodca, po jeho upozornení si rozhodca Smolák pozrel situáciu z pokutového územia Žiliny na spomalenom zábere a za ruku Kiwiora dodatočne nariadil penaltu. Twardzik sa z bieleho bodu nemýlil a vyrovnal na 1:1.V závere prvého polčasu vypálil Vlasko, no Petráš žilinské mužstvo pohotovým zákrokom podržal. Brankár hostí nepustil za seba ani zakončenie Bamideleho Yusufa z ďalšej akcie. Obojstranne ofenzívny futbal videli diváci aj po zmene strán. Šance sa striedali na oboch póloch ihriska. Najprv mal po Myslovičovom centri z priameho kopu blízko ku skórovaniu hlavou Paur. Potom po Gričovej strieľanej prihrávke do päťky mohol dať gól Bamidele Yusuf, Nigérijčanovi ale lopta v rozhodujúcej chvíli skočila a meter pred bránkou ju netrafil. Veľkú príležitosť mal po individuálnom sóle Žilinčan Kaprálik, jeho strela na zadnú žrď však nemierila presne. Po rohovom kope Vlaska hlavičkoval nad Grič. Dva nebezpečné žilinské útoky potiahol Slebodník. Trnavčania mohli udrieť Vlaskom, ktorý po zisku lopty z halfvoleja napálil do bočnej siete, dobrú kontru v 79. minúte nedoviedol do úspešného konca Bamidele Yusuf. Neujala sa ani Ďurišova jedovka v závere stretnutia a tak v divácky atraktívnom zápase, v ktorom videlo viac ako štyritisíc divákov množstvo šancí, sa zrodila remíza 1:1.