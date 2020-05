FC Spartak Trnava nie je na predaj, majitelia majú dlhodobé plány

Trnava 29. mája (TASR) – Majitelia Michal a Tomáš Drobní zdôraznili v čase koronavírusovej krízy, že so slovenským futbalovým klubom FC Spartak Trnava majú dlhodobé plány. Vlastníkmi sa stali vlani, keď klub prevzali od Vladimíra Poóra.



"Samozrejme, všetko je za určitú cenu vždy na predaj, no v tejto chvíli neuvažujeme týmto smerom, ale skôr aktívne hľadáme partnerov, ktorí by klubu finančne pomohli, aby sme si mohli dávať vyššie ciele. Sústredíme sa na dohratie tejto sezóny a aktívne pokračujeme v rozhovoroch s hráčmi, ktorí by náš klub mali posilniť od nového ročníka," uviedli majitelia v piatkovom stanovisku na oficiálnom webe Spartaka.



Športový riaditeľ Andrej Kostolanský priznal, že trnavský rozpočet sa v čase pandémie stenčil. "Museli sme logicky v prvom rade sanovať klub ako celok, aby sme vôbec prežili to najťažšie obdobie. Na druhej strane nás po športovej stránke zaskočilo rozhodnutie, že liga sa dohrá iba v skrátenom formáte. To znamená, že sme stratili reálnu šancu prebojovať sa do najlepšej trojky, čo bolo naším cieľom po postupe do hornej šestky. Na tieto okolnosti musíme reagovať a prispôsobiť našu stratégiu."



Do skrátenej, päťkolovej nadstavbovej časti o titul vstúpia z piatej priečky s osembodovým mankom na tretiu Dunajskú Stredu.



"Po vstupe do klubu sme nemali veľa času pri tvorbe mužstva. Navyše, hneď na nás čakali zápasy predkola Európskej ligy, kde sme chceli čo najlepšie obstáť.



Máme záujem udržať kostru mužstva, ako sú napríklad Rusov, Anthony, Tešija či Sobczyk a okolo nich dať šancu našim mladým hráčom. Veríme, že ju aj dostanú a viacerí sa jej chopia, keďže na nich nebude vyvíjaný zbytočný tlak," povedal Kostolanský, podľa ktorého budú Trnavčania vo zvyšku ročníka omladzovať káder.



V Spartaku už nebudú pokračovať slovenský stredopoliar Erik Grendel ani legionári Bogdan Mitrea a Joel Pereira.



"Všetko má svoje mínusy aj plusy. Predpokladáme, že sa otvoria lepšie možnosti, ako získať kvalitných slovenských hráčov za dostupné peniaze. Toto bol dlhodobo náš zámer, no pandémia ho urýchlila. Skautujeme desiatky hráčov zo všetkých vekových kategórií, aby sme mali nielen hotových hráčov, ale aby sme mohli aj v ďalších sezónach postupne dopĺňať z vlastných zásob, ktoré boli poloprázdne.



Verím, že sa nám do novej sezóny podarí dohodnúť sa s hráčmi tak, aby sme zaistili dostatočnú náhradu za tých, ktorí odišli. Mená, pochopiteľne, prezradím, až keď budeme mať podpísané zmluvy," uviedol Kostolanský, no nekonkretizoval trnavské ambície v ročníku 2020/2021.



"Túto sezónu chceme dohrať a keď sa nám podarí šanca zahrať si baráž o Európsku ligu, tak sa o ňu pobijeme. Ďalšiu sezónu je ťažké odhadovať, lebo problémy bude mať asi väčšina mužstiev. Každopádne, nechceme vyjsť z krízy ako porazení, ale vyťažiť z nej v rámci možností čo najviac to pôjde. Verím, že výsledkovú latku nepodlezieme."