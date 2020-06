FC ViOn prehral s AS Trenčín 2:3 v 2. kole skupiny o udržanie sa

2. kolo skupiny o udržanie sa



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 2:3 (0:2)



Góly: 61. Ďubek, 78. Kovaľ - 33. a 36. Kadák, 57. Bukari. Rozhodovali: Očenáš – Poláček, Galo, ŽK: El Mahdoui, 332 divákov



Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch – Hrnčár, Asanovič, Tóth (46. Chren), Brašeň – Švec, Duga, Sloboda (71. Grozdanovski), Kovaľ – Ďubek – Cmiljanič (46. Válovčan)



Trenčín: Šemrinec – Šulek, Križan, Kapuadi, Keston – El Mahdioui - Zubairu, Kadák (88. Čatakovič) - Bukari, Van Kessel (90. Depetris), Ghali



Zlaté Moravce 21. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotnom stretnutí 2. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige na trávniku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:2. Upevnili si prvé miesto vo svojej nadstavbovej tabuľke, od Zlatých Moraviec ako najbližšieho prenasledovateľa sa odpútali na rozdiel štyroch bodov.V hustom daždi sa hral obojstranne aktívny futbal. Už v 2. minúte Švec ideálne našiel Cmiljaniča, ktorého dobre namierenú strelu pozorný Šemrinec stihol vykopnúť. Po štvrťhodine predviedli hostia rýchlu akciu, Bukari naservíroval tutovku Ghalimu, ale ten namieril meter vedľa pravej žrde. V 25. minúte sa šikovne uvoľnil Bukari, jeho dobre mierenú strelu do šibenice však Pindroch na dvakrát skrotil. Postupom času to boli hostia, ktorí sa čoraz viac tlačili pred Pindrocha. Skóre sa zmenilo v 33. minúte, keď Keston spätnou prihrávkou našiel nekrytého Kadáka a ten s prehľadom otvoril gólový účet stretnutia. Už o 3 minúty prišla akcia ako cez kopirák. Van Kessel našiel spätnou prihrávkou Kadáka a ten medzi nohy Pindrocha zvýšil - 0:2. Silnú päťminútovku Trenčanov mohol zavŕšiť Van Kessel, ktorého v čistej príležitosti vychytal Pindroch. V závere prvého polčasu mohol skorigovať skóre Cmijlanič, ale z hranice šestnástky nenamieril presne.Obojstranne otvorená partia pokračovala aj po zmene strán. V 54. minúte Brašeň posunul loptu Kovaľovi, ale ten vypálil tesne mimo. Skóre sa opäť zmenilo v 57. minúte, keď El Mahdoui šikovnou kolmicou vysunul Bukariho a ten zoči-voči Pindrochovi dal na 3:0 pre hostí. Po hodine hry sa Švec predral do šestnástky, k lopte sa dostal Ďubek a prudkou strelou znížil na 1:3 z pohľadu domácich. Už o minútu Švecova strela z hranice šestnástky lízala pravú žrď. Na opačnej strane sa v 75. minúte rútil Van Kessel z vlastnej polovice na bránku, v čistej pozícii ešte prihrával Bukarimu, ten však z päťky trestuhodne prestrelil. ViOn vrátil do stretnutia v 78. minúte exportným gólom Kovaľ, záverečná hra vabank však už domácim vyrovnanie nepriniesla.