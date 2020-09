Žilina v 8. kole Fortuna ligy podľahla Zlatým Moravciam 0:4

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Žilina 4:0 (3:0)



Góly: 6. Balaj, 35. Ďubek (z 11 m), 41. Hrnčár, 57. Kyziridis. Rozhodoval: Sedlák, ŽK: Sloboda (ViOn), 893 divákov.



zostavy a striedania:



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Chovan - Čögley, Menich, Moško, Čonka - Hrnčár, Sloboda, Duga (82. Šmatlák), Kyziridis (74. Chren) - Ďubek (82. Tkáč), Balaj (65. Grozdanovski)



MŠK Žilina: Petráš - Vallo, Minárik, Kiwior, Javorček - Gono - Rusnák (50. Kaprálik), Myslovič (53. Fazlagič), Ďuriš (68. Iľko) - Kurminowski, Bernát (68. Bičachčjan)

Na archívnej snímke tréner MŠK Žilina Pavol Staňo 7. januára 2020. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zlaté Moravce 26. septembra (TASR) - Vicemajster MŠK Žilina utrpel už štvrtú prehru v tejto fortunaligovej sezóne. V sobotňajšom zápase 8. kola podľahol domácemu FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble hladko 0:4, keď už po prvom polčase prehrával 0:3.Do zápasu lepšie vstúpili domáci. Už v 4. min sa v sľubnej pozícii ocitol Ďubek, ale z asi 8 metrov prestrelil. Skóre sa menilo v 6. min, keď Hrnčárov center napáli Ďubek z prvej do ľavej žrde, od ktorej sa lopta odrazila k nekrytému Balajovi, ktorý pohodlne skóroval do prázdnej žilinskej brány. V 25. min dali o sebe vedieť aj hostia. Po Myslovičovom rohu a následnom závare v pokutovom území domácich sa k lopte dostal Vallo, ktorého prudkú strelu Chovan vyrazil. V 35. min to bolo už 2:0. Javorček v pokutovom území podkopol Hrnčára a nariadený pokutový kop s prehľadom premenil Ďubek. V 41. min sa lopty na vlastnej polovici zmocnil Hrnčár, ktorý po málo vídanom sóle poslal loptu prízemnou strelou k ľavej žrdi za chrbát žilinského brankára.Po zmene strán sa očakával nápor hostí, ale opak bol pravdou. V 50. min pekná akcia Ďuubeka s Hrnčárom skončila na jednom z obrancov Žiliny. V 57. min opäť po kombinácii Ďubeka s Hrnčárom sa z premiérového gólu tešil Kyziridis. Po hodine hry boli blízko ku gólu aj Žilinčania, no Fazlagičovu strelu z priameho kopu na bránkovej čiare vyhlavičkoval Menich. V závere stretnutia domáci zvoľnili a prenechali iniciatívu hosťom. V 83. min skúšal šťastie Bičachčjan, ale s jeho strelou si poradil brankár Chovan, skóre sa tak už do konca nezmenilo.Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: "Pavol Staňo, tréner Žiliny: "