Dunajská Streda pokorila Pohronie v 6. kole 3:0

FK Pohronie - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:2)



Góly: 15. Schäfer, 40. Dimun, 81. Sharani. Rozhodovali: Ziemba – Bednár, Štrbo. ŽK: Pajer, Blahút, Paluszek, Špiriak – Dimun, Njie, Davis, 998 divákov.



Pohronie: Hrdlička – Mazan, Paluszek, Čmovš, Záhumenský – Blahút, Sčislak, Pajer (78. Adamec), Ladji (89. Špiriak) – Lačný, Badolo (60. Adler Da Silva)



D. Streda: Jedlička - Blackman, Brunetti, Beskorovajnyj, Davis – Fábry (60. Njie), Dimun (78. Nebyla), Schäfer – Divkovič (90. Rymarenko), Nicolaescu (60. Sharani), Ciganiks

Gergely Geri, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Žiar nad Hronom 28. augusta (TASR) - V piatkovom stretnutí 6. kola Fortuna ligy vyhrali futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda na trávniku FK Pohronie 3:0.Úvodnú šancu stretnutia mali domáci v piatej minúte. Po centri Sčislaka hlavičkoval Badolo, ale Jedlička bol na mieste. Potom už prevzali taktovku zápasu hostia, vytvárali si šance a dali aj góly. Najprv ešte neuspel z ľavej strany Ciganiks, keď loptu Hrdlička vyrazil a z dorážky zakončoval následne Fábry, tomu prekazil plány dobrým blokom Čmovš. V pätnástej minúte už ´zahrmelo´, po priamom kope Davisa centrovanú loptu domáci neupratali v päťke, od Paluszeka smerovala pred Schäfera a ten zblízka skóroval – 0:1. DAC pokračoval v aktivite, mal ďalšie dobré príležitosti, ale úplne voľný Fábry z hranice veľkého vápna prekopol bránku a Schäfera z uhla pokryl Hrdlička. Pohronie mohlo vyrovnať z priameho kopu zo zhruba 25 metrov, Lačný však poslal loptu do stredu bránky, kde bol pripravený Jedlička. Hráči zo Žitného ostrova mali potom ďalšie dve šance, v tej prvej Nicolaescu z uhla trafil spojnicu žrde a brvna a v druhej sa neskončil gólom prienik Divkoviča. Na opačnej strane po centri Záhumenského zakončoval akrobaticky Badolo, loptu poslal nad brvno. V 40. minúte Dunajskostredčania zahrávali roh, centrovaná lopta smerovala na zadnú žrď, kde sa presadil hlavou vo výskoku "koníkom" Dimun a bolo 0:2.Na začiatku druhého polčasu mohli domáci znížiť, pretože Sčislak pekne vysunul do pokutového územia Lačného, ktorý zoči – voči Jedličkovi neuspel, ten zasiahol vynikajúco nohou. Hostia mohli kontrovať Schäferom, dostal sa k dvom koncovkám v šestnástke, ale Hrdlička bol pozorný. O niečo viac sa snažili futbalisti Pohronia, ale defenzíva DAC-u pracovala spoľahlivo, mala i šťastie pri odmávaných ofsajdoch súpera a zakladala rýchle protiútoky. Po jednom z nich mohol pridať tretí gól z ľavej strany Ciganiks, ale Hrdlička bol proti. V závere predsa len vyšiel Dunajskej Strede brejk, do úniku sa dostal Sharani a s prehľadom stanovil výsledok na 0:3. Nič na tom už nezmenila ani Lačného náročná koncovka v šestnástke, ktorú vykryl Jedlička.