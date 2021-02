Pohronie zdolalo v 17. kole Fortuna ligy Nitru 3:1

FK Pohronie - FC Nitra 3:1 (1:1)



Góly: 13. a 90.+4 Da Silva (z 11 m), 80. Štrba - 30. Pagliuca. Rozhodovali: Dohál – Borsányi, Mihalík, ŽK: Heurtaux - Kolčák, bez divákov



FK Pohronie: Hrdlička – Britto (46. Fadera), Štrba, Pavlík, Petrák (65. Heurtaux) – Weir (65. Mazan), Bangala – Blahút, Chvěja (90.+2 Badolo), Galuška (60. Ladji) – Da Silva



FC Nitra: Šípoš – Fabiš, Ba, Kolčák, Regäsel (86. Celebi) – Mustafič, Chríbik (46. Käuper) – Mészáros (66. Kurt), Pagliuca (83. Franko), Šefčík – Jendrišek

Žilina 6. februára (TASR) - V sobotňajšej dohrávke 17. kola futbalovej Fortuna ligy zvíťazil posledný tím tabuľky FK Pohronie nad FC Nitra 3:1.Hralo sa v Žiline, podmočený trávnik štadióna FK Pohronie totiž nebol spôsobilý na odohratie stretnutia.Pohronie vďaka triumfu znížilo manko na predposlednú Senicu na dva body, cez týždeň ho čaká ďalšia jesenná dohrávka proti Seredi.Pohronie vstúpilo do zápasu lepšie a po faule Pagliucu na Bangalu malo výhodu pokutového kopu. Loptu si na biely bod postavil Da Silva, Šípoš nevystihol smer strely a Nitra prehrávala - 1:0. Pagliuca napravil svoju chybu po polhodine hry, po prihrávke od Šefčíka napriahol z 20 m a na jeho krížnu strelu, ktorá ešte trochu "", nemal Hrdlička nárok - 1:1. Ďalší vzruch sa udial pred niektorou z brán až po zmene strán. V 51. minúte zmätok pred Hrdličkom nevyužili Mustafič a po ňom ani Kolčák, keď lopta poskakovala v šestnástke domácich. V 70. minúte takmer Pohronie strelilo vedúci gól, no striedajúci Mazan v dobrej príležitosti poslal loptu iba do žrde. Na Pohronie sa napokon usmialo šťastie, v 80. minúte zakončil zo šiestich metrov presne k pravej žrdi Štrba - 2:1. V závere Nitra vsadila všetko na jednu kartu a Da Silva definitívne zažehnal jej bodové nádeje - 3:1.