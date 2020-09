Zápas Pohronia so Sereďou skončil so zaslúženou remízou

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa– ŠKF Sereď 2:2 (2:2)



Góly: 19. P. Pavlík, 27. Bimenyimana – 5. Špehar, 16. Pankarićan. Rozhodovali: Dohál – Štrbo, Straka. ŽK: Špiriak, Chríbik, P. Pavlík – Duranski, Slaninka, 1000 divákov (maximálny počet)



Pohronie: Jenčo – Badolo, P. Pavlík, Špiriak, Župa – Blahút, Chríbik, Weir – Fadera, Bimenyimana (83. Abrahám), Mazan (74. Petrák)



Sereď: Yakubu – Morong, Djiby Ba, Ľ. Michalík (59. Slaninka), Hučko – Duranski, Potoma (78. Šumský) – Bušnja (89. Jureškin), Pankarićan (78. Čelikovič), Iván – Špehar (89. Jarović)

Žiar nad Hronom 20. septembra (TASR) - Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa remizovali v zápase 7. kola Fortuna ligy s ŠKF Sereď 2:2. Hostia neudržali dvojgólový náskok, no sériu bez prehry v lige natiahli na päť zápasov.Úvod stretnutia patril hosťom. Do vedenia išli už v piatej minúte, keď Pankaričan našiel na ofsajdovej línii Špehara, ten šiel sám na brankára Jenča, obišiel ho a pohodlne skóroval. Domáci s reklamáciou ofsajdu neuspeli. V pätnástej minúte však mohli vyrovnať, lenže Bimenyimana z dobrej pozície pálil vysoko nad brvno. Ujala sa akcia na opačnej strane, dlhý center z ľavej strany našiel na vzdialenejšej žrdi Špehara, ten hlavou poslal loptu do stredu šestnástky a tam operoval Pankaričan - 0:2. Pohronie odpovedalo do troch minút z brejku. Rýchleho Bimenyimana zastavil síce Duranski, no lopta sa dostala k Pavlíkovi, ten pokračoval k šestnástke a z jej hranici vystrelil presne k žrdi – 1:2. A to nebolo všetko, pretože v 27. minúte po priamom kope Weira Yakubu centrovanú loptu iba vyrazil, následne ho preloboval Pavlík a z metra hlavičkoval úspešne Bimenyimana – 2:2. Do prestávky potom mohli ísť do vedenia opäť hostia, avšak Pankaričan pálil voľný v šestnástke do bočnej siete a po rohu hlavičkoval Hučko presne pod brvno, no zaskvel sa gólman Jenčo.V druhom polčase mali prvú šancu domáci. V 51. minúte po priamom kope Weira hlavičkoval na päťke Fadera a len tesne minul ľavú žrď. Sereď sa nevedela vymaniť spod tlaku, ktorý vyvíjali futbalisti spod Šibeničného vrchu, no i napriek tomu mohla ísť do vedenia po hodine hry z brejku. Potoma zakončoval akciu, ale z 15 metrov mieril vedľa bránky. Neskôr zaujal prienik Pankaričana, z uhla Jenča nepokoril. Aktívnejší hráč Pohronia neustále 'búšili' do súpera, najmä po štandardkách si vytvárali nebezpečné situácie, v závere ich mali niekoľko, no nevyťažili z nich gól. A mohli za to pykať, pretože v poslednej minúte po priamom kope hostí hlavičkoval Djiby Ba a Jenčo len s námahou zasiahol loptu na bránkovej čiare., tréner Pohronia: ", tréner Serede:, kapitán Pohronia: