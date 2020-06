FK Pohronie zdolal ViOn Z.Moravce 1:0 v 3. kole nadstavby Fortuna ligy

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (0:0)



Gól: 53. Abrahám. Rozhodovali: Chmura – Hancko, Ferenc, ŽK: Abrahám, Chríbik – Richtárech, Brašeň, Mészáros, D. Hrnčár, Pindroch. ČK: 60. Martin Tóth za faul odzadu, 79. D. Hrnčár po 2 ŽK (obaja ViOn), 340 divákov.



Pohronie: Jenčo – Hatok, P. Pavlík, Jacko, Župa – Blahút (85. Pellegrini), Weir, Chríbik, Fadera (64. Badolo) – K. Matić, Abrahám (70. Gerebenits)



ViOn: Pindroch – D. Hrnčár, Haspra, Martin Tóth, Brašeň – Válovčan (46. J. Švec), Ďubek (57. Grozdanovski), Duga, Richtárech, Kovaľ – Mészáros (62. Cmiljanić)

Žiar nad Hronom 27. júna (TASR) - Futbalisti FK Pohronie zdolali v sobotu v 3. kole nadstavby Fortuna ligy 2019/2020 v skupine o udržanie sa doma ViOn Zlaté Moravce Vráble 1:0 a získali dôležité body v boji o záchranu.V Žiari nad Hronom sa hral pred slabou diváckou kulisou kvôli opatreniam pre pandémiu koronavírusu podpriemerný futbal. Chýbal vzruch pred oboma bránkami, prvá výraznejšia príležitosť sa naskytla domácim až v 28. minúte, keď mal dostatok priestoru na hranici šestnástky Abrahám, no mieril tesne nad horný ľavý roh bránky. O minútu neskôr po centri Balhúta hlavičkoval Abrahám zo siedmich metrov, avšak Pindroch dobre zakročil. Hostia potom kopali dva rohové kopy, no nič z nich nevyťažili a úspešný nebol ani prienik Kovaľa, pred ktorým bol pri lopte o niečo skôr Jenčo. V závere polčasu ešte zaujala strela Faderu v drese Pohronia, ktorý spoza pokutového územia tesne minul bránku.Na začiatku druhého dejstva mal dve dobré možnosti stredopoliar ViOn-u Richtárech, no zmaril ich a prišiel trest. V 53. minúte po priamom kope a centri Weiru z ľavej strany hlavičkoval pred bránkou Abrahám a otvoril skóre duelu – 1:0. Následne mali domáci dobrú možnosť v podobe priameho kopu z hranice šestnástky, avšak Weir mieril nepresne. V 60. minúte fauloval odzadu unikajúceho Faderu Martin Tóth a od rozhodcu Chmuru si vyslúžil červenú kartu. Pohronie tak hralo vo výhode o jedného hráča a mohlo pridať aj druhý gól. Striedajúci Badolo však predviedol šikmý neúspešný volej. V 79. minúte videl druhú žltú kartu hosťujúci Hrnčár, takže aj on sa predčasne porúčal pod sprchy. Domáci ani presilu o dvoch hráčov nevyužili, pretože po kolmici striedajúceho Pellegriniho Badolo v šestnástke pálil tesne vedľa žrde a nepresnú mušku predviedol neskôr aj Matič. To ich mohlo poriadne mrzieť ak by v 90. minúte po centri Brašeňa nestrieľal Richtárech len do stredu bránky, kde stál gólman Jenčo.Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: "Karol Praženica, tréner ViOn-u: "