Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili na ihrisku FK Senica 2:0

FK Senica - FC Spartak Trnava 0:2 (0:1)



Góly: 40. Bukata, 70. Cabral. Rozhodovali: Kružliak - Tomčík, Roszbeck, ŽK: Addo, Malec, Gallovič - Izuchukwu, Savvidis, 922 divákov



Spartak: Rusov - Turňa, Izuchukwu, Grič, Tsaousis, Yao (87.Olejník), Cabral (73.Tumma), Bukata, Mikovič, Savvidis, Bamidele



Senica: Fryšták - Kopečný, Carrillo, Šalata, Šimčák - Addo - Košťál (46. Yenne), Moses (71. Totka), Duda (46. Gallovič!, Piroska (71. Berisha) - Malec



Trnava: Rusov - Turňa, Grič, Izuchukwu, Mikovič - Savvidis - Yao (87. Olejník), Bukata, Cabral (73. Tumma), Tsaousis - Bamidele

Na archívnej snímke Anton Šoltis. Foto: TASR - Roman Hanc

Na archívnej snímke Norbert Hrnčár. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Senica 26. septembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom zápase 8. kola Fortuna ligy na ihrisku FK Senica 2:0. Hostí poslal v 40. minúte do vedenia Martin Bukata, výhru poistil v 70. minúte Saymon Cabral.V 6. minúte mohol otvoriť skóre zápasu Carrillo, po výbornom centri Pirosku zo štandardky vytiahol hlavičku španielskeho stopéra na rohový kop brankár hostí Rusov. V 15. minúte po centri Turňu bol blízko ku gólu aj hosťujúci Mikovič, jeho strela len tesne minula ľavú zrď Fryštákovej brány. V 29. minúte to skúšal po centri z pravej strany hlavou Cabral, Fryšták jeho pokus bez problémov vykryl. V 40. minúte sa ujali hostia vedenia, po chybe domácich a zlom odkope v šestnástke sa k lopte dostal Bukata, ktorý strelou k žrdi nedal Fryštákovi šancu - 0:1.Po zmene strán sa v 47. min. dostal k strele spoza šestnástky striedajúci Gallovič, Rusov jeho pokus zneškodnil. V 60. minúte našiel Malec peknou prihrávkou na krídle Mosesa, domáci futbalista si naviedol loptu do stredu a vystrelil - jeho pokus letel tesne nad bránu Rusova. V 68. minúte boli hostia blízko k druhému gólu v zápase, Yao po prihrávke od Mikoviča prudko zakončil z hranice šestnástky, Fryšták predviedol dobrý zákrok a vyrazil loptu na rohový kop. V 70. minúte predviedli futbalisti Spartaka rýchlu akciu po pravom krídle, center Bamideleho poslal pohodlne na zadnej tyči do prázdnej brány Cabral - 0:2. O minútu na to mohol streliť kontaktný gól Malec, center striedajúceho Totku bol však na zadnej tyči pridlhý. V 76. minúte to skúšal z priameho voľného kopu Yenne, jeho strela preletela tesne vedľa pravej žrdi brány Rusova. V 83. min preletel dobrý center Kopečného cez Maleca a Berishu až k Yennemu, technický obstrel domáceho futbalistu minul tesne bránu hostí.Anton Šoltis, tréner Senice: "Norbert Hrnčár, tréner Spartaka: "