FORTUNA LIGA:Senica si so Žilinou podelila body v netradičnej dohrávke

Fortuna liga - 16. kolo:



FK Senica - MŠK Žilina 2:2 (1:1)



Góly: 16. a 68. Vikri – 33. Halabrín (vlastný), 90. Iľko. Rozhodovali: Smolák – Jekkel, Ferenc, ŽK: Gáč, Jurdík, Šimčák – Fazlagič



Senica: Ravas - Twardek, Gáč, Pavlík, Šimčák - Halabrín (90.+ Svoboda), Duda - Vikri, Jurdík (46. J. Buchel, 76. Niarchos), Oršula - Mashike

Žilina: Petráš - Rusnák, Kopas, Anang, Javorček (81. Jibril) - Fazlagič, Jánošík, Bičachčjan, Slebodník (46. Arameyaw), Ďuriš - Paur (46. Iľko)

Na snímke sprava hráč Žiliny Dávid Ďuriš a hráč Senice Kristopher Twardek v dohrávke 16. kola Fortuna ligy vo futbale FK Senica - MŠK Žilina v Senici v utorok 30. novembra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hlasy:



Pavel Šustr, tréner FK Senica: "Snažili sme sa chlapcov nachystať na dnešných 45 minút, aby ich odmakali. O Žiline sme vedeli, že vedia hrať rýchly, kombinačný futbal, čo sa aj potvrdilo. My sme chceli vychádzať zo solídnej obrany do brejkov, čo sa nám aj darilo. Bohužiaľ sme na konci inkasovali po hlúpej chybe, keď sme mohli loptu udržať vpredu a z následného brejku sme dostali gól. Samozrejme nás to veľmi mrzí, ale ako som už viackrát povedal, pre nás je každý bod dobrý."



Ivan Belák, tréner MŠK Žilina: "Zápas bol veľmi špecifický, bol rozložený do dvoch dní. Chlapcov sme pripravovali, aby odmakali tých dnešných 45 minút, aby sme neurobili zbytočnú individuálnu chybu, ktorá sa však bohužiaľ stala a súper ju potrestal. Situácie sme riešili príliš zbrklo, veľa sme hrali cez stred ihriska a nie cez krídla, ako sme zvyknutí. Mali by sme síce územnú prevahu, súper mal dve zaujímavé štandardné situácie, ale nakoniec sme radi, že sme uhrali aspoň remízu."

Senica 30. novembra (TASR) - V utorňajšej dohrávke 16. kola Fortuna ligy remizovali futbalisti MŠK Žilina na pôde FK Senica 2:2.Duel sa mal pôvodne odohrať v piatok, no pre nespôsobilý terén ho hlavný rozhodca Michal Smolák predčasne ukončil už po prvom polčase za stavu 1:1. Kluby sa následne dohodli, že druhú 45-minútovku dohrajú v utorok 30. novembra.Po štyroch dňoch sa v Senici dohrával druhý polčas zápasu s MŠK Žilina. Aj v utorok padli dva góly, ktoré si podelili obe družstvá a zápas sa tak skončil deľbou bodov, aj keď podľa priebehu je to pre Záhorákov strata. Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie hostia, strelecky boli aktívny najmä Bičachčjan. V 56. minúte jeho delovka z 20 metrov letela nad. O dve minúty na druhej strane po rohovom kope hlavičkoval Gáč tesne vedľa. Seničanom vyšla 68. minúta, z ktorej padol vedúci gól. Po akcii Oršulu využil zaváhanie Javorčeka Vikri a prízemnou strelou k ľavej žrdi strelil druhý gól v zápase - 2:1. O dve minúty z brejkovej situácie mohli Záhoráci opäť udrieť, ale neuspeli. Žilinčania vrhli všetky sily do útoku s cieľom aspoň vyrovnať. V 78. minúte opäť nepríjemne vypálil Bičachčjan vedľa. Seničania si nepostrážili záver zápasu, po zbytočnej strate a krídelnej akcii po ľavej strane prišiel center, z ktorého trafil pod brvno striedajúci Iľko - 2:2.