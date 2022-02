Futbalisti Serede zvíťazili v 21. kole Fortuna ligy nad FK Senica 2:1

Sumáre - 21. kolo Fortuna ligy:



MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Ružomberok 3:2 (0:2)



Góly: 64. Bartoš, 66., 76. Staš (oba z 11 m) - - 4., 30. Kochan (druhý z 11 m). ŽK: Pavúk, Staš, Pinte, Bartoš, Sváček – Krajčírik. Rozhodovali: Dohál – Roszbeck, Kuba, 1000 divákov



Liptovský Mikuláš: Sváček – Kotora, Šindelář, Nagy, Pavúk – Gerát (C), Bielák (Bartoš) – Pinte (Švec), Staš, Káčerík (Laura) – Voško (Václavik)



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Luka, Mojžiš, Madleňák – Lichý, Kochan (C), Boďa (Bobček), Domonkos (Gerec), Regáli – Rymarenko







FC Spartak Trnava - AS Trenčín 0:0



ŽK: Koštrna - Azango, Zubairu, Bainovič, Slávik Rozhodovali: Očenáš - Hrmo, Jánošík, 1533 divákov



Spartak: Takáč - Koštrna, Grič, Tumma, Mikovič - Savvidis - Iván (69. Azevedo), Kozak (60. Procházka), Bukata, Bamidele Yusuf (78. Ramadan) - Ristovski.



Trenčín: Kukučka - Slávik (66. Yem), Pires, Pirinen, Madu - Kadák, Bainovič, Zubairu - Tučný (66. Soares), Ikoba (78. Letenay), Azango







FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 3:4 (3:0)



Gól: 3. Ožvolda, 18. a 41. J. Mihálik (oba z 11m) – 49. Green, 54. Šaponjić, 62. Kashia, 64. Weiss. Rozhodovali: Prešinský – Vorel, Kmec. ŽK: Pajer, Fofana – Abena, Pauschek, Weiss st. (tréner). Diváci: 570.



Pohronie: Slančík – Štrba, Kapor, Klabník, Šimčák – Pajer – Blahút, Ožvolda (84. Ladji), Bangala (59. Steinhübel), J. Mihalík (67. Šmatlák) – Fofana



Slovan: Ružinský – Pauschek, Kashia, Abena (46. De Marco), Vojtko – Rabiu, Agbo (46. Mustafič) – Barseghjan (46. D. Hrnčár), Adler Da Silva (46. Green), Weiss ml. (90+1 Božikov) – Šaponjič







MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:1)



Góly: 14. Sauer, 51. Nemčík - 23. Yilmaz. Rozhodovali: Kružliak - Straka, Halíček, ŽK: Mashike, Slebodník - Marcin, Toševski, 335 divákov



MŠK Žilina: Belko - Rusnák, Minárik, Nemčík, Owusu - Gono, Sauer (76. Myslovič), Iľko (86. Mashike) - Jánošík (77. Addo), Paur (46. Slebodník), Ďuriš (90.+2 Kopas)



MFK Zemplín Michalovce: Kožuchar - Kotula, Ranko, Mendez, Artabe - Kanu (81. Ntosis, Ošima, Begala (72. Magda) - Yilmaz (81. Gembický), Marcin (64. Pena), Popovits (72. Toševski)







FC ViOn Zlaté Moravce - DAC 1904 Dunajská Streda 2:0 (0:0)



Góly: 64. Jibril, 88. Sloboda. Rozhodovali: Ziemba - Pozor, Jekkel, ŽK: Sloboda, Kyziridis, Horák, Mondek - Moumou, Andzouana, Pinto, Balič, Njie, 683 divákov



ViOn: Lukáč – Čögley, Bednár, Menich, Suľa – Sloboda – Mondek (90.+ Haspra), Grozdanovski, Kyziridis (85. Chren) – Horák (68. Ďubek), Jibril (90.+ Švec)



Dunajská Streda: Ferreira – Pinto, Malý, Muhamedbegovič, Davis – Dimun (68. Njie), A. Balič – Andzouana, Moumou (56. Balogh) – Andrezinho (60. Sharani), Krstovič (46. Hahn)







FK Senica - ŠKF ORION TIP Sereď 1:2 (0:1)



Góly: 90.+ Pavlík - 7. Ljubičič, 84. Jureškin. Rozhodovali: Gemzický – Štrbo, Vitko, ŽK: Oršula, Witan – Todoroski, Mičin, 412 divákov



Senica: Ravas – Oršula, Pavlík, Mihal, Svoboda (63. Anaba) – Totka (63. Jurdík), Ouattara (54. Halabrín) – Vikri (69. Duda), Piroska, Witan (69. Mayounga) – Niarchos



Sereď: Chudý – Todoroski (46. Mičin), Šulek, Dias, Jureškin – Ljubičić (79. Potoma), Košťál (74. Popovič), Fábry (46. Yao) – Iglesias, Morong, Haša (86. Cobnan)

Tabuľka:



1. Slovan 21 16 4 1 52:16 52



2. Trnava 21 13 5 3 29:12 44



3. Ružomberok 21 10 8 3 38:17 38



4. Dun. Streda 21 9 6 6 25:22 33



5. Žilina 21 8 6 7 33:30 30



6. Sereď 21 8 5 8 26:27 29



7. Trenčín 21 6 6 9 30:31 24



8. Senica 21 6 6 9 20:32 24



9. Michalovce 21 7 2 12 20:30 23



10. Lipt. Mikuláš 21 5 5 11 25:41 20



11. Zlaté Moravce 21 4 7 10 21:34 19



12. Pohronie 21 2 4 15 19:46 10

Futbalisti Serede zakončili 21. kolo výhrou 2:1

Na snímke radosť hráčov Serede z víťazstva a postupe do TOP 6 nadstavbovej časti po skončení zápasu 21. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FK Senica - ŠKF Sereď v nedeľu 20. februára 2022 v Senici. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 20. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 21. kole Fortuna ligy na pôde FK Pohronie 4:3, hoci po polčase prehrávali 0:3. Na čele tabuľky má úradujúci majster už osembodový náskok pred Spartakom Trnava, ktorý doma iba remizoval 0:0 s AS Trenčín.ŠKF ORION TIP Sereď si ako posledný tím zaistil účasť v skupine o titul vďaka víťazstvu 2:1 nad Senicou. Základná časť má na programe na budúci víkend posledné 22. kolo, následne sa súťaž rozdelí na skupinu o titul (1.-6. miesto) a skupinu o udržanie sa (7.-12. miesto).Futbalisti ŠKF ORION TIP Sereď zvíťazili v 21. kole Fortuna ligy nad FK Senica 2:1.V poslednom stretnutí 21. kola sa v Senici hral dôležitý súboj o majstrovskú vetvu. Úvod zápasu lepšie vyšiel hosťom, ktorí sa už v 7. minúte dostali do vedenia. Po Fábryho rohu priťukol Šulek loptu voľnému Ljubičičovi a nikým nekrytý chorvátsky stredopoliar upratal loptu za Ravasom chrbát. Seredčania prišli do Senice brániť a po vedúcom góle sa ešte viac stiahli do defenzívy. Seničania museli hrať do plných. Vyrovnanie mal na kopačke v 18. minúte Totka, ktorý po prihrávke Niarchosa napálil brvno Chudého brány. Ďalšiu možnosť mali v 35. minúte po Piroskovom rohu zakončoval hlavou Mihál, no trafil len dobre postaveného Chudého. O dve minúty grécky útočník Niarchos po Piroskovej prihrávke pálil vedľa. Ďalšiu možnosť mali Seničania v 41. minúte, kedy po peknej kombinácii strieľal po zemi Vikri, ale Chudý bol pripravený. Hostia sa dostali so zakončenia až v nadstavenom čase, po priamom kope Fábryho hlavičkoval sám pred Ravasom Dias, no senický gólman podržal mužstvo a loptu vyrazil na roh.Po prestávke boli paradoxne aktívnejší v zakončení hostia. Seničania sa síce snažili, ale to bolo na skúsených hosí málo. Do zakončenia sa dostali Záhoráci až v samom závere stretnutia. V 49. minúte pálil Jureškin nad, o dve minúty mal obrovskú šancu bývalý hráč Senice Košťál, no loptu po samostatnom nájszde poslal vedľa prvaj žrde. V 59. minúte Hašovu strelu Ravas vyrazil. O štyri minúty bol Košťál v ďalšom zakončení, mieril vedľa. Domácim výraznejšie nepomohli ani striedania a tak v 84. minúte po rýchlom protiútku hostí vysunul Mičin Jureškina a ten zoči-voči Ravasovi poslal loptu povedľa neho. Seničania sa ešte snažili o skorigovanie. V 86. minúte po peknej kombinácii z vyloženej pozície napálil opäť do brvna striedajúci Anaba. V nadstavenom čase prišlo predsa len skorigovanie stavu. Po rohu Pirosku loptu hlavou priťukol Niarchos k Pavlíkovi a ten z 5-ky prepálil Chudého. Na viac už Senici nezostal čas a hostia sa tešili nielen z víťazstva, ale aj z postupu do majstrovskej vetvy.