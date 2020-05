FL: Grendel už nebude hrať za Trnavu, klub si neuplatnil opciu

Trnava 25. mája (TASR) - Slovenský futbalista Erik Grendel nebude v kariére pokračovať v FC Spartak Trnava. Na pondelňajšom tréningu sa rozlúčil so spoluhráčmi, tento týždeň sa mu skončí zmluva a fortunaligový klub si neuplatnil opciu na jej predĺženie.



"Aktuálna situácia nás prinútila intenzívnejšie sa pozerať do budúcnosti a rozhodli sme sa využiť zvyšok sezóny a ďalšie obdobie na omladenie mužstva. Korektne sme sa dohodli, že v spoločnej spolupráci pokračovať nebudeme a Erik to pochopil. Aj touto cestou by som mu chcel poďakovať za všetko, čo odviedol v prospech nášho klubu. Je to inteligentný človek, ktorý bol príkladom nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Prajem mu, nech ho obchádzajú zranenia, aby si predĺžil kariéru čo najdlhšie. V jeho novom pôsobisku mu želám veľa šťastia a úspechov," povedal športový riaditeľ FC Spartak Trnava Andrej Kostolanský na oficiálnom klubovom webe.



Tridsaťjedenročného stredopoliara v uplynulých týždňoch trápilo zranenie, po rehabilitácii a tréningoch v Banskej Bystrici je pripravený na plnú záťaž. "Na Trnavu budem spomínať v tom najlepšom, lebo som tu zažil jednu z najkrajších častí kariéry, keďže sme hneď v tej prvej sezóne postúpili do skupiny Európskej ligy, čo asi nikto nečakal. Nasledujúca jar vyústila až do víťazstva v Slovenskom pohári a to sú okamihy, na ktoré budem stále spomínať. Na druhej strane ma pribrzdilo zranenie, a keď som sa do toho dostával, tak prišla zasa korona a všetko zmenila. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí mi v Spartaku pomáhali, fanúšikom a v neposlednom rade spoluhráčom, bez ktorých by tie úspechy neprišli," povedal Grendel.



Do Trnavy prišiel v roku 2018 z poľského Górnika Zabrze. Za Spartak odohral počas dvoch sezón 52 zápasov, z toho 33 vo Fortuna lige, 13 v európskych súťažiach a 6 v Slovnaft Cupe. Strelil 7 gólov – 4 v lige, 2 v predkolách Ligy majstrov a 1 v domácom pohári: "Už na začiatku sme vytvorili skvelú partiu, rozumel som si najlepšie so slovenskými hráčmi. Po mojom príchode sa ma ujal Boris Godál, ktorý mi pomohol v začiatkoch, s Dobom Rusovom sme to ťahali najdlhšie, ale nechcem ich všetkým menovať, aby som na niekoho nezabudol."