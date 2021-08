Henty strelil hetrik a Slovan zdolal v 6. kole ViOn 4:1

ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:1 (1:1)



Góly: 43., 47. a 82. Henty, 49. Čavrič - 7. Ďubek. ŽK: Kašia - Menich. Rozhodovali: Gemzický - Vorel, Košecký, 2655 divákov.



Slovan: Chovan – Hrnčár, Križan, Božikov (46. Kašia), Vojtko – Rabiu, De Kamps (87. Lichý) – Weiss ml. – Čavrič (72. Green), Henty (87. Kankava), Zmrhal (72. Dražič)



ViOn: Kira – Mondek, Tóth, Menich, Chren, Čonka – Chobot (75. Kolesár), Čögley, Bednár, Kyziridis (89. Švec) – Ďubek (80. Yilmaz)

Bratislava 29. augusta (TASR) - Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľnom domácom stretnutí 6. kola Fortuna ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:1. Leví podiel na triumfe mal autor hetriku Ezekiel Henty.Hosťom sa hneď v úvode podarilo dokonale zaskočiť úradujúceho šampióna, ktorý bol veľkým favoritom súboja aj z pohľadu momentálneho tabuľkového postavenia. Už v 7. minúte Čögley našiel presnou prihrávkou v šestnástke Ďubeka, ktorý dostal dostatok času i priestoru na zakončenie a strelou k žrdi prekonal Chovana. Domáci mohli okamžite odpovedať, tvrdo vypálil Čavrič, lopta síce najprv prepadla cez Kiru, ale brankár Zlatých Moraviec stihol zareagovať a skrotil ju pred bránkovou čiarou. Slovan potom mal optickú prevahu, no nevedel ju vyjadriť vyloženými príležitosťami. V 34. minúte si veľkú šancu vypracoval ViOn, opäť to bolo po spolupráci Čögleya s Ďubekom. Prvý menovaný odcentroval a autor otváracieho zásahu prudkým volejom trafil žrď. Hostia nezdvojnásobili svoj náskok a prvýkrát za to pykali v závere prvého polčasu, keď Zmrhal poslal center z ľavého krídla a Henty výstavným volejom zvnútra pokutového územia vyrovnal. Ten istý hráč mal ďalšiu možnosť ešte pred prestávkou, tentoraz jeho pokus zblokovala obrana súpera a Kira predviedol ľahký zákrok.Po zmene strán však Zlaté Moravce inkasovali dvakrát v krátkom časovom slede. V 47. minúte dostal Slovan do vedenia Henty svojím druhým zásahom v zápase, po Weissovom centri si Kira nerozumel s brániacim hráčom a útočník "belasých" dopravil loptu do siete. O dve minúty neskôr si Čavrič naviezol loptu do šestnástky a jeho tečovaná strela zapadla za Kiru. Domáci sa vďaka "zlepeným" gólom zmocnili kontroly nad stretnutím a svoj náskok mohli zveľadiť, v dvoch veľkých šanciach sa objavil Zmrhal. Po centri a hlavičkovom priťuknutí namieril osamotený z úrovne bieleho bodu len do miest, kde stál Kira, ktorý si pripísal zákrok aj o niekoľko minút, keď Zmrhal po prihrávke Hentyho z ľavej strany opäť vystrelil len do stredu bránky. Chovan podržal domácich pri hlavičke Chobota, na opačnom konci nedotiahli Bratislavčania viaceré nebezpečné kontry, najmä strela striedajúceho Dražiča volala po góle. Samostatný únik však premenil Henty, v 82. minúte skompletizoval hetrik a stanovil konečný výsledok., tréner Slovana:, tréner Zlatých Moraviec: