FORTUNA LIGA: Holec predĺžil zmluvu so Žilinou

Žilina 13. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub MŠK Žilina predĺžil zmluvu s brankárom Dominikom Holecom do 30. júna 2022. Pôvodný kontrakt platil do roku 2021.



Dvadsaťpäťročný Holec je odchovanec Žiliny, dosiaľ má na konte 50 súťažných štartov. "Som tu doma, cítim sa v Žiline dobre, takže predĺženie zmluvy vnímam iba pozitívne. Teší ma, že zo strany vedenia prišla ponuka na predĺženie kontraktu a dohodli sme pomerne rýchlo. Je to zásluha mojich výkonov, čo beriem ako odmenu za odvedenú prácu. Už len klubu túto dôveru splatiť," uviedol Holec na oficiálnom webe klubu.