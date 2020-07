Jannik Müller bude pôsobiť v FC DAC 1904 Dunajská Streda

Dunajská Streda 20. júla (TASR) – Nemecký futbalista Jannik Müller posilnil rady FC DAC 1904 Dunajská Streda. S fortunaligistom podpísal kontrakt na rok s opciou na ďalšiu sezónu.



Dvadsaťšesťročný obranca prišiel z Dynama Drážďany. „Jannik je hráč s bohatými skúsenosťami z druhej nemeckej ligy. Môže hrávať v strede obrany i zálohy, vyznačuje sa vysokou hernou inteligenciou. V Drážďanoch bol lídrom na ihrisku aj mimo neho, a to isté od neho očakávame aj u nás. Prináša so sebou kvalitu a veľké množstvo skúseností, ktoré môžu celé mužstvo posunúť na vyššiu úroveň," povedal tréner Bernd Storck na oficiálnej klubovej stránke.



Müller v minulosti pôsobil v mládežníckych tímoch 1. FC Kolín: „Som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Klub ponúka výborné podmienky na to, aby sa hráči mohli sústrediť len na svoju robotu. Ihriská, posilňovňa aj celé prostredie sú na výbornej úrovni, našiel som tu všetko, čo potrebujem k ďalšiemu rozvoju. Môj prvoradý cieľ je zostať zdravý, čo je pre každého futbalistu najdôležitejšie. Samozrejme, chcem odohrať a vyhrať čo najviac zápasov."