Jarábek povedie Sereď, s klubom sa dohodol na ročnej zmluve

Sereď 11. júna (TASR) - Novým trénerom futbalistov ŠKF Sereď sa stal Juraj Jarábek. Päťdesiatosemročný kouč vystriedal na lavičke Gergelyho Geriho, ktorý zamieril do FK Pohronie. S vedením fortunaligového klubu sa dohodol na ročnej zmluve.



Ako informoval ŠKF Sereď v tlačovej správe, asistentom Jarábka bude Roman Hudec. Ten prichádza do Serede z FC DAC 1904 Dunajská Streda, kde pôsobil v mládežníckom tíme do 17 rokov, predtým päť sezón strávil pri mládeži Spartaka Trnava. Kondičným trénerom zostáva Michal Kukučka a trénerom brankárov Roland Praj.



„Sme radi, že sa nám do Serede podarilo prilákať takého skúseného trénera, veľmi dobrého odborníka, ktorý je pracovitý, má veľmi dobrý cit pre výber hráčov," uviedol na adresu Jarábka generálny manažér klubu Marián Černý.



„Je to zároveň výborný psychológ a veľká osobnosť slovenského futbalu. Som veľmi rád, že prišiel do Serede. Poznáme sa veľmi dlho, nielen po športovej stránke, ale aj ľudskej. Veľmi zavážilo aj to, že v Seredi je výborná partia a skvelé medziľudské vzťahy. Čaká nás neľahká sezóna a ťažká práca. Pevne však veríme, že silou kolektívu, pracovitosťou, odbornosťou a kvalitou dokážeme hrať pod trénerom Jarábkom dôstojnú úlohu v nasledujúcom ročníku Fortuna ligy," dodal pre klubový web.



Jarábek ako aktívny hráč v rokoch 1981 – 1984 pôsobil v Seredi, kde zamieril po pôsobení v trnavskom Spartaku. Trénerskú kariéru odštartoval v roku 2008 v ŠK Blava Jaslovské Bohunice. V októbri 2009 sa stal kormidelníkom FC ViOn Zlaté Moravce. Hneď v úvodnej sezóne postúpil so svojím mužstvom do najvyššej slovenskej súťaže. V tomto klube strávil ďalšie tri sezóny, umiestnil sa na šiestom, siedmom a ôsmom mieste ligovej tabuľky. V júli 2013 sa stal koučom trnavského Spartaka. Na lavičke bílych andelov bol vyše dva roky, v prvej sezóne obsadil tretie miesto, v nasledujúcej sezóne obsadil štvrtú priečku. Koncom augusta 2015 rezignoval na post trénera a v januári 2016 sa dohodol na zmluve s gruzínskym klubom Dinamo Tbilisi. V priebehu necelého roka získal s týmto tímom cenné double. V novembri 2016 sa stal staronovým koučom ViOn-u Zlaté Moravce. Na lavičke zotrval do novembra 2018, keď skončil na vlastnú žiadosť. Poslednou trénerskou zastávkou bol český fortunaligista MFK Karviná, kam prišiel v novembri 2019 a viedol ho 16 mesiacov.