Kružliak sa vracia do Fortuna ligy

Bratislava 20. apríla (TASR) – Slovenský futbalový rozhodca Ivan Kružliak sa vráti do Fortuna ligy ako hlavný arbiter v sobotňajšom zápase 6. kola nadstavbovej časti v skupine o udržanie sa medzi Senicou a Michalovcami. V utorok o tom informoval facebookový profil Šport v RTVS.







Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (KR SFZ) na februárovom zasadnutí udelila Kružliakovi šesťzápasový dištanc a do konca sezóny ho preradila do druhej najvyššej súťaže. Suspendácia prišla po pochybeniach v stretnutí 19. kola medzi Trenčínom a Dunajskou Stredou, keď v nadstavenom čase nesprávne nariadil pokutový kop v prospech DAC-u. Penaltu premenil hosťujúci Eric Ramirez a duel sa skončil nerozhodne 3:3.



Kružliak tak do konca sezóny nemal viesť zápasy Fortuna ligy, no podľa informácií RTVS „po odpykaní šesťzápasového dištancu a troch zvládnutých druholigových stretnutiach napokon povedie ako hlavný arbiter sobotňajší duel 6. kola nadstavbovej časti v skupine o udržanie sa medzi Senicou a Michalovcami".