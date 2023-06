Kvocera posilnil Zlaté Moravce, Ondrejka: Zapadá nám do systému

Zlaté Moravce 29. júna (TASR) - Slovenský futbalista Milan Kvocera sa stal novou posilou FC ViOn Zlaté Moravce. Dvadsaťpäťročný krídelník prestúpil z poľského druholigového klubu Wisla Plock a v Zlatých Moravciach podpísal ročnú zmluvu.



Kvocera má skúsenosti s najvyššou slovenskou súťažou z Michaloviec a AS Trenčín. V uplynulom ročníku pôsobil vo Wisle Plock, ktorá vypadla z najvyššej poľskej Ekstraklasy. "Poznám veľmi dobre trénera Cifraniča. Zažil som ho počas spoločného pôsobenia v AS Trenčín. Obaja teda vieme, čo môžeme čakať od našej spolupráce. Aj preto som sa rozhodol pre Zlaté Moravce," citoval ViOn v tlačovej správe novú akvizíciu.



Klub si váži Kvorecovo rozhodnutie, keďže podľa generálneho manažéra Mareka Ondrejku mal viacero možností: "Sme ale radi, že sa rozhodol pre nás. Dohoda bola rýchla, aj v Miňovom prípade platilo, že chce v prvom rade hrať. Získali sme rýchleho futbalistu. Zapadá nám do systému, ktorým sa budeme chcieť prezentovať."



Počas týždňa prestúpil z Wisly Plock do Zlatých Moraviec aj stredopoliar Miroslav Gono.