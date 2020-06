FORTUNA LIGA ožije po 96 dňoch koronapauzy v oklieštenej podobe

program 1. kola nadstavby FL 2019/2020:



skupina o titul



sobota 13. júna:



18.00 Slovan Bratislava - MFK Ružomberok (Královič, Štrbo, Weiss, RTVS)

20.00 DAC Dunajská Streda - Zemplín Michalovce (Kišš, Pozor, Hrmo, OrangeSport)



nedeľa 14. júna:



18.00 MŠK Žilina - Spartak Trnava (Gemzický, Ferenc, Tomčík, RTVS)



tabuľka:



1. ŠK Slovan Bratislava 22 17 4 1 46:11 55

2. MŠK Žilina 22 13 6 3 38:17 45

3. DAC Dunajská Streda 22 11 5 6 31:25 38

4. Zemplín Michalovce 22 8 6 8 28:32 30

5. Spartak Trnava 22 9 3 10 25:26 30

6. MFK Ružomberok 22 6 10 6 25:27 28



skupina o udržanie sa



sobota 13. júna:



17.00 AS Trenčín - FK Pohronie (Kružliak, T. Somoláni, Jánošík, v Žiline)

17.00 ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Nitra (Chmura, Hancko, Bednár)

17.00 FK Senica - ŠKF iClinic Sereď (Pavlík, R. Bobko, Jekkel)



tabuľka:



1. AS Trenčín 22 7 6 9 39:35 27

2. ViOn Zlaté Moravce 22 6 8 8 22:28 26

3. FK Senica 22 6 6 10 24:33 24

4. ŠKF iClinic Sereď 22 5 7 10 23:34 22

5. FC Nitra 22 5 4 13 17:31 19

6. FK Pohronie 22 3 7 12 19:38 16

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenský futbal ožije cez víkend po vyše trojmesačnej pauze spôsobenej koronakrízou zápasmi 1. kola skrátenej nadstavby Fortuna ligy. V ročníku 2019/2020 už malo byť o titule, pohárových miestenkách, zostupujúcom i postupujúcom dávno rozhodnuté a fanúšikovia si mali v týchto dňoch vychutnávať zápasy EURO 2020. Pandémia ochorenia COVID-19 všetko zmenila, no dve slovenské najvyššie súťaže napokon dostali šancu, hoci vo výrazne zmenenom formáte, dokončiť sezónu na trávnikoch.Riadiaci orgán súťaže Únia ligových klubov (ÚLK) pôvodne rozhodol, že FL sa dohrá piatimi kolami nadstavby a nik nezostúpi. Toto ale výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ) neakceptoval a určil, že víťaz skrátenej 2. ligy si predsa len zahrá baráž s posledným mužstvom z Fortuna ligy o účasť medzi elitou v nasledujúcej sezóne. Na základe nariadení štátnych orgánov môže byť maximálny počet ľudí prítomných na jednom zápase Fortuna ligy 500. Toto číslo by malo platiť počas celého júna, od júla sa zdvojnásobí. ÚLK aj SFZ však lobujú za percentuálny model prítomnosti fanúšikov na štadiónoch a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) sa touto žiadosťou bude zaoberať v najbližšom čase. Kluby môžu podľa aktuálne platných obmedzení ponúknuť divákom maximálne 285 vstupeniek na zápas, až na jednu výnimku sa všade rozhodli uprednostniť majiteľov permanentiek. Slovan neposkytne lístky nikomu, keďže nechcel žiadnym spôsobom svojich verných diskriminovať, tí si môžu uplatniť tri spôsoby kompenzácie.Kluby uvítali reštart, hoci niektoré ho chceli dohrať v celom 10-kolovom programe a iné hlasovali na Prezídiu ÚLK za skrátený model, resp. za zrušenie ročníka. Na prípravu mali fortunaligisti dostatok času, hoci na základe nariadení krízového štábu počas pandémie sa museli popasovať s viacerými obmedzeniami. Vznikol tiež Manuál organizácie zápasov najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, ktorý ÚVZ bez pripomienok schválil. ÚLK sa pri jeho tvorbe inšpirovala v zahraničí, jeho lekársku stránku mal na starosti manažér zdravotnej starostlivosti SFZ Pavel Malovič.Lídrom skupiny o titul je obhajca Slovan Bratislava s desaťbodovým náskokom pred MŠK Žilina. Zrejme nik nepochybuje, že "belasí" získajú jubilejný desiaty titul v ére samostatnosti. Keďže sú aj v semifinále Slovenského pohára Slovnaft Cupu, útočia na prestížne double. Za istých okolností môže Slovan titul oslavovať už v nedeľu. Stane sa tak vtedy, ak v sobotu potvrdí pozíciu favorita a na Tehelnom poli zdolá Ružomberok a Žilina v nedeľu doma prehrá s Trnavou. "Šošoni" majú pred štvrtými Michalovcami luxusný 15-bodový náskok a miestenka do pohárovej Európy im prakticky nemôže uniknúť. Klub je však v likvidácii, nedostal ešte licenciu pre budúcu sezónu FL ani súťaže UEFA. Pod Dubňom ale veria, že legislatívne všetko dotiahnu do úspešného konca. A to aj s výrazne obmeneným kádrom, keď viacero hráčov dostalo od majiteľa Jozefa Antošíka výpovede. Miestenka do súťaží UEFA zrejme neunikne ani tretiemu DAC Dunajská Streda, ktorý má pred Zemplínom osembodový náskok. Veľa napovie hneď duel 1. kola, v ktorom DAC hostí Michalovce. Po pohárovej Európe poškuľujú aj Zemplín, piata Trnava či šiesty Ružomberok. Šancu môžu dostať aj v baráži o EL v prípade, ak pohár získa klub, ktorý si miestenku do Európy vybojuje cez ligu (Slovan a DAC).Náboj dostala aj skupina o udržanie. Barážového "čierneho Petra" momentálne drží nováčik z Pohronia, ktorý na predposlednú Nitru stráca tri body. Lídrom je Trenčín, o bod pred Zlatými Moravcami, ktoré sú v hre ešte aj v Slovenskom pohári.Počas prípravy mali tímy možnosť odohrať aj "tréningové" zápasy, ostré ligové boje ale budú o čomsi inom. Vo viacerých kluboch prišlo aj k trénerským zmenám. V DAC skončil Portugalčan Helder Cristovao a nahradil ho renomovaný Nemec Bernd Storck. Trnava sa rozlúčila s Portugalčanom Ricardom Cheuom a do konca ročníka ju povedie Marián Šarmír. Noví majitelia Senice na post trénera vymenovali Jána Bíreša. V Nitre už v poslednom súboji základnej časti Ukrajinca Anatolija Demjanenka nahradil Miroslav Nemec.