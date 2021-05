Madu podpísal s AS Trenčín novú dvojročnú zmluvu

Trenčín 7. mája (TASR) – Nigérijský futbalový reprezentant Kingsley Madu bude obliekať dres AS Trenčín aj počas nasledujúcich sezón. Dvadsaťpäťročný obranca a bronzový medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro podpísal s klubom nový dvojročný kontrakt. V piatok o tom informoval fortunaligista na svojom oficiálnom webe.



Madu sa po pretrvávajúcich zdravotných problémoch a dlhom zápasovom výpadku ocitol pod Čákovým hradom začiatkom tohto roka a potvrdil svoje kvality. „Trenčín je miestom, kde som začínal s veľkým futbalom. Dal mi šancu po prvý raz a teraz mi ju dáva opäť. Po návrate som cítil, že som tu vítaný. Veľmi mi to pomohlo po ťažkom období," povedal pre astrencin.sk.



Nigérijský obranca bol dôležitou súčasťou mužstva pri oboch ligových víťazstvách a triumfoch v Slovenskom pohári. Počas takmer troch rokov odohral v drese AS 59 ligových stretnutí a strelil tri góly. Počas jarnej časti Fortuna ligy 2020/2021 nastúpil za Trenčín dvakrát.



Z klubu odišiel pred necelými piatimi rokmi do belgického SV Zulte Waregem, v najvyššej belgickej súťaži a následne aj v dánskom Odense však príliš veľa príležitostí nedostal. „Mal som smolu na zranenia. Cítim však, že som späť. Uvidíme, čo prinesie najbližšia budúcnosť. Nebolo ľahké vrátiť sa, ale dostal som dosť času a za to sa musím poďakovať," povedal Madu a k návratu do Trenčína dodal: „Našiel som síce rovnakú kabínu a herný systém, ale celkom iný tím, štadión a tréningové zázemie. Veľmi sa to tu zmenilo. Klub je profesionálnejší a ja som skúsenejší. Verím, že v budúcej sezóne sa vrátime na miesta, kde nás chcú fanúšikovia vidieť."