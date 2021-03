Marin Ljubičić posilnil FK Senica, podpísal do konca sezóny

Senica 5. marca (TASR) - Do fortunaligového FK Senica prichádza dvojnásobný majster Fortuna ligy Marin Ljubičič. Tridsaťdvaročný chorvátsky futbalista sa dohodol s vedením Záhorákov klubu na zmluve do konca aktuálneho ligového ročníka.



"Naskytla sa možnosť prísť do Senice, nejaká dohoda sa už rysovala minulý rok, dohodli sme sa však až teraz. Som šťastný, že som tu - späť vo Fortuna lige. Máme pred sebou dva a pol mesiaca, musíme bojovať a ukázať sa na ihrisku," povedal Ljubičič pre klubový web.



Odchovanec Hajduku Split je na Slovensku veľmi dobre známy, v rokoch 2015 až 2018 pôsobil na Žitnom ostrove, v Dunajskej Strede sa postupne vypracoval na lídra mužstva, neskôr aj s kapitánskou páskou na ruke. Následne zamieril do Slovana Bratislava, v drese ktorého sa tešil dvakrát zo zisku majstrovského titulu, dvakrát zodvihol nad hlavu trofej pre víťaza Slovnaft Cupu. Vo Fortuna lige má na svojom konte viac ako 130 štartov. "Rozprával som sa s majiteľom klubu, športovým riaditeľom a trénerom, viem, aký je cieľ klubu. Najprv sa musíme zachrániť v lige, potom uvidíme, aký bude ďalší krok. V Senici chcem predviesť svoju hru, tak, ako som hrával doteraz. S chalanmi sa musím v kabíne čo najrýchlejšie spoznať. Musím povedať, že som veľmi prekvapený, čo sa týka podmienok v klube, či už ide o ihriská, nafukovaciu halu či celkovú organizáciu v klube," dodal



"Marin je skúsený a naozaj veľmi rešpektovaný hráč, ktorý už zanechal v našej lige výraznú stopu. Pomohol Slovanu k zisku dvoch titulov a má neodškriepiteľné vodcovské schopnosti, ktoré budú v boji o záchranu na nezaplatenie. Môže takisto pomôcť aj našim mladým stredovým hráčom, ktorí by sa od neho mohli určite veľa naučiť. Klasická šestka doteraz u nás v zostave trochu absentovala a aj to bolo dôvodom prečo sme sa nakoniec rozhodli pre Marinove angažovanie," uviedol športový riaditeľ FK Senica Filip Holec.