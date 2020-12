Zápas Fortunaligy Ružomberok vs. Dunajská Streda skončil nerozhodne

MFK Ružomberok – FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)



Góly: 51. Kostadinov – 74. Ramirez. Rozhodovali: Kráľovič – Ferenc, Pozor, ŽK: J. Maslo – Kalmár, Balič



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mrva – Múdry (68. Kmeť), Kochan – Ďungel (68. Almási), Kostadinov (81. Zsigmund), Takáč (90. Brenkus), Mojžiš – Regáli



Dunajská Streda: Jedlička – Blackman, Müller, Kružliak – Njie (65. Ramirez) - Beskorovajnyj, Balič, Fábry (84. Zuberu), Kalmár – Divkovič, Nicolaescu (78. Andzouana)

Na archívnej snímke tréner MFK Ružomberok Ján Haspra 7. januára 2020 v Ružomberku. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na archívnej snímke tréner DAC Dunajská Streda Bernd Storck. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Ružomberok 12. decembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok hrali v sobotňajšom dueli Fortuna ligy doma s FK DAC 1904 Dunajská Streda nerozhodne 1:1. Dunajská Streda nevyhrala už v treťom zápase za sebou a aj po 17. kole zostane na druhom mieste tabuľky za vedúcim Slovanom, Ružomberok je šiesty.Na prvý vzruch sa pod Čebraťom čakalo do 38. minúty, keď si na hranici "" palebnú parketu nahotoval Kalmár, no štipľavým pokusom tesne minul pravý dolný kút ružomberskej brány. To bol jediný vážnejší moment z prvého polčasu, ten sa totiž niesol v znamení medzišestnástkového, vyčkávacieho futbalu. Hostia mali o čosi viac loptu na svojich kopačkách, lenže aj ich kombinácie sa končili pred šestnástkou, bez preľstenia kompaktnej defenzívy Liptákov.Na začiatku druhého polčasu zdiaľky napriahol Balič, no nebol to pokus, ktorý by ohrozil Macíka pre žrďami MFK. V 51. minúte sa už však skóre menilo. Takáč prešiel cez dvoch hráčov súpera, položil loptu na hlavu Kostadinovovi a ten otvoril skóre. DAC potom začal dávať najavo nespokojnosť s gólovou ujmou. V 57. minúte Kalmár z priameho kopu z 25 m poslal vydarenú strelu do šibenice, ktorú Macík bravúrne vyrazil. V 60. minúte Kalmár zo štandardky napálil len do múru a vzápätí Fábryho vychytal brankár "". V 62. minúte na druhej strane zase Jedlička vyboxoval projektil J. Masla z priameho kopu. V 74. minúte vyšla parádna obalovačka striedajúcemu Ramirezovi a lopta skončila v ľavom dolnom rohu ružomberskej brány - 1:1. V 82. minúte nebezpečne pohrozili domáci futbalisti, hlavičku J. Masla vytesnil Jedlička a Regáli pri dorážke trafil žrď. V nadstavenom čase Ramirezova hlavička skončila na pravej žrdi MFK.Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Bernd Storck, tréner Dunajskej Stredy: "