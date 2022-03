Ružomberok zvíťazil nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 4:1

MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda 4:1 (1:0)



Góly: 20. Madleňák, 46. Gerec, 65. T. Bobček, 88. Boďa - 77. Moumou. Rozhodovali: Kráľovič - Pozor, Vorel, ŽK: T. Bobček - A. Balič, Muhamedbegovič, 633 divákov.



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Mrva, Mojžiš, Madleňák – Lichý (90.+6 Rakyta), Domonkos (69. Luterán) – Gerec (69. Rymarenko), T. Bobček (80. Múdry), Regáli (90.+6 Matej) – Boďa



Dunajská Streda: Ricardo Ferreira – Pinto, Kružliak, Muhamedbegovič, Cigaiks – Andzouana (55. Moumou), Nebyla, A. Balič (78. Dimun), Sharani (55. Veselovský) – Hahn (77. Balogh), Krstovič

Ružomberok 4. marca (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v piatkovom zápase 1. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad FC DAC 1904 Dunajská Streda hladko 4:1.Liptáci si poistili tretie miesto v tabuľke, štvrtému DAC sa vzdialili na rozdiel osem bodov. Na druhý Spartak Trnava strácajú zverenci Petra Struhára už len bod, nomajú k dispozícii sobotný duel so Sereďou.V 10. minúte sa po peknom dlhom pase za domácu obranu prezentoval krížnou strelou Ciganiks, ale nenarobil vážnejšie problémy Krajčírikovi. Inak sa dlho pred bránami nič nedialo. Až do 20. minúty, keď Liptáci kopali prvý rohový kop, ktorý doposlal Domonkos a Madleňák hlavičkou k ľavej žrdi otvoril skóre – 1:0. O osem minút neskôr mal Madleňák na hlave aj druhý gól, lenže v tomto prípade minul bránu. V 29. minúte na druhej strane vypálil zvnútra šestnástky Hahn, avšak mieril iba do stredu brány, kde stál Krajčírik. V 40. minúte Domonkos šikovne nacentroval loptu pred bránu a Regáliho z bezprostrednej blízkosti vychytal Ferreira, MFK tak išiel do kabín s tesným náskokom.Hneď v úvode druhého polčasu Gerec z uhla zvýšil na 2:0. Hneď na to na ružomberskom štadióne vypadla časť svetiel a tak hlavný rozhodca Kráľovič asi na štyri minúty prerušil stretnutie. V 65. minúte Domonkos potiahol expresný brejk cez stred ihriska,nabiehajúceho T. Bobčeka a ten chladnokrvne zakončil - 3:0. V 70. minúte sa T. Bobček rútil sám na Ferreiru, ale tutovku spálil. V 77. minúte Moumou zblízka znížil na 1:3. V 87. minúte pri šanci Krstoviča reflexívne podržal svoj tím Krajčírik. O chvíľu na to sa v pokutovom území umne otočil Boďa a definitívne zlomil odpor DAC – 4:1.