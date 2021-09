MFK Ružomberok prehral s FC DAC Dunajská Streda 1:2

MFK Ružomberok - DAC Dunajská Streda 1:2 (0:1)



Góly: 68. J. Maslo - 13. Andzouana, 64. Lamkel Zé, ŽK: Blackman (DAC). Rozhodovali: Prešinský - Pozor, Ádám, 785 divákov.



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák - Luterán (62. Zsigmund), Kochan (86. Brenkus) - Rymarenko, Takáč (62. Kostadinov), Regáli - Gerec



Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, Brunetti, Beskorovajnyj, Davis - Schäfer, Dimun - Andzouana (63. Njie), Hahn (63. Ciganiks), Lemkel Zé (81. Szendrei) - Sharani (46. Krstovič, 90. Muhamedbegovič)



Hlasy trénerov:

Peter Struhár, Ružomberok: "Diváci boli svedkami kvalitného stretnutia s dobrým súperom. Mohli sme vidieť individuality na strane hostí. Chlapcov musím pochváliť za predvedený výkon. Boli sme nebezpeční pred súperovou bránou, vytvorili sme si minimálne päť stopercentných príležitostí. Žiaľbohu, naša kvalita v koncovke nie je taká, aká by mala byť. Dnes vyhralo šťastnejšie mužstvo. Ale zase sme sa niekam posunuli. Pod mojím vedením chlapci v druhom polčase podali zatiaľ najlepší výkon na domácom trávniku."



Antal Németh, Dunajská Streda: "Začali sme dobre, ale urobili sme niekoľko jednoduchých chýb v defenzívnej línii, čím sme ponúkli domácim veľkú pomoc. Viedli sme 1:0, 2:0, no stále sa opakovali aj chyby. Domáci hrali naozaj dobre, dostali nás pod tlak. Aj so šťastím sme ho ustáli a takisto i súperove šance. Vo futbale to tak chodí, že niekedy máte, inokedy zase nemáte šťastie. Netvrdím, že sme si nezaslúžili vyhrať, keď sme dali dva góly a súper len jeden. Aj zo strany Ružomberka to bol veľmi dobrý zápas."





Ružomberok 18. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v sobotnom domácom zápase 8. kola Fortuna ligy s DAC Dunajská Streda 1:2. Vicemajster vyhral tretíkrát v sezóne, Liptáci utrpeli prvú prehru.Hostia vstúpili do zápasu dravejšie, s ofenzívnym apetítom a od začiatku sa tlačili pred súperovu bránu, z čoho rezultovalo i pár rohov. Prvý medzi žrde sa však trafil stredopoliar MFK Takáč, keď Jedlička loptu vytesnil na roh. V 13. minúte po rohovom kope z prvej z hranice šestnástky napriahol Konžan Andzouana a otvoril skóre. Tým ale aktivita DAC akoby upadla. V 32. minúte domáci podnikli rýchly brejk, Regáli sa rútil sám na Jedličku, no ten ho vychytal a zabránil vyrovnaniu. V 38. minúte vystrašil domácich Lamkel Zé, avšak z hĺbky veľkého vápna mieril nad. Poslednú príležitosť pred prestávkou na zmenu stavu mal po akcii Madleňáka Regáli, ale Jedlička mu opäť pokazil radosť.V 49. minúte mali hostia obrovskú príležitosť na zvýšenie svojho vedenia, ale Schäfer zblízka minul bránu. V 55. minúte zase Jedlička čaroval, keď v "tutovej" pozícii zneškodnil Takáčov strelecký pokus. V 61. minúte Liptáci spálili ďalšiu obrovskú príležitosť, v tomto prípade tesne minul cieľ Mojžiš. V čase, keď ružomberské vyrovnanie viselo vo vzduchu, prišla kontra Dunajskej Stredy, krásna individuálna akcia Lamkela Zé a tabuľa v 64. minúte hlásila 0:2. O tri minúty na to vrátil "Ružu" do zápasu jej kapitán J. Maslo, keď tesne predtým lopta skončila na konštrukcii brány hostí. V 88. minúte po šikovnej akcii mohol skórovať Kostadinov, vzápätí podobnú príležitosť na druhej strane nevyužil Njie.