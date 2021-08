Ružomberčania remizovali s Trnavou 0:0

MFK Ružomberok – Spartak Trnava 0:0



Rozhodovali: Ochotnický – Ádám, Jánošík, ŽK: Madleňák, Kostadinov, Luterán - Yusuf, 887 divákov



zostavy a striedania:



Ružomberok:

Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák – Luterán – Gerec, Brenkus (78. Dopater), Dalibor Takáč (66. Kochan), Kostadinov – Regáli (73. Boďa)



Trnava:

Dominik Takáč – Procházka, Kóša, Twardzik, Mikovič – Savvidis – Cabral (61. Iván), Bukata, Grič (73. Vlasko), Bamidele (81. Boateng) – Ristovski



Ružomberok 21. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom zápase 5. kola Fortuna ligy s FC Spartaka Trnava 0:0.Domáci mali už v 3. minúte obrovskú príležitosť na otvorenie zápasového účtu. Prihrávku Kostadinova do veľkého vápna Spartaka zachytil rukou Mikovič, no gólman hostí Dominik Takáč vystihol penaltu Brenkusovi. O šesť minút vypálil domáci Dalibor Takáč a jeho menovec medzi trnavskými žrďami vytiahol skvelý zákrok. V 12. minúte sa podobným spôsobom na druhej strane prezentoval Krajčírik, keď ľavačkou napriahol Bamidele. V 33. minúte mal brankár MFK plné ruky práce so štipľavou ranou Ristovského, ktorý šikovne vystrelil z otočky. V 40. minúte ďalekonosný priamy kop J. Masla poriadne natiahol Takáča.V 54. minúte poslal Kostadinov umnú loptu do šestnástky Spartaka a nabiehajúci Gerec v páde zblízka prekopol bránu. V 70. minúte z bezprostrednej blízkosti zakončil Bamidele a Liptákov ratoval J. Maslo. Po následnom rohovom kope išla tesne vedľa Twardzikova hlavička a vzápätí mal veľkú príležitosť Grič, no so štítom vyšiel Krajčírik. V závere ešte Bukata trafil ružomberské brvno. Solídny zápas v útočnom móde, v ktorom na oboch stranách zadné šíky prevýšili ofenzívne ťaženie, sa skončil deľbou bodov.