Futbalisti Ružomberka v 5. kole Fortuna ligy s Pohroním remizovali

MFK Ružomberok – FK Prohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:0



Rozhodovali: Ziemba – Štrbo, Halíček, ŽK: Takáč, Čurma, masér Zámocký, Mrva - Chríbik, Mazan, Badollo, 1073 divákov



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mrva – Kmeť, Takáč, Zsigmund (25. Kochan), Brenkus (75. Múdry), Madleňák (62. Ďubgel) – Gerec (62. Boďa), T. Bobček (75. Almási)



Pohronie: Jenčo – Badolo, Pavlík, Špiriak, Župa – Chríbik – Blahút (89. Jacko), Weir, Fadera (72. Matič), Petrák (58. Mazan) – Bimenyimana

Na archívnej snímke tréner Ružomberka Ján Haspra 7. júla 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na archívnej snímke tréner Mikuláš Radványi. Myjava, 20. novembra 2016. Foto: TASR/Martin Palkovič

Ružomberok 30. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v stretnutí 5. kola Fortuna s FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa 0:0. Stále tak čakajú na prvé víťazstvo v novej ligovej sezóne, na konte majú štyri body za remízy.Hostia zápas otvorili s ofenzívnym apetítom, lepšie kombinovali a tlačili sa na domácu polovicu. Tiež poslali dva, hoci nie nebezpečné, "pozdravy" (Fabera, Weir) na ružomberského brankára Macíka. Pohronie predvádzalo slušné napádanie, a tak sa Liptáci k svojmu hernému plánu veľmi nedostávali. Postupne sa dianie na ihrisku vyrovnalo, ale chýbala mu šťava i vzruch pred bránami. Ten prišiel až v 42. minúte, keď si na vysokú loptu vyskočil J. Maslo a v sľubnej pozícii hlavou minul cieľ. To bola dovtedy najväčšia príležitosť vstupného dejstva. V nadstavenom čase sa do šance takmer dostal Blahút, lenže bol vyzmizíkovaný obranou MFK. O chvíľu na to rýchly a nebezpečný brejk Žiaranov skončil veľmi nepresnou strelou Bimenyimana.Na začiatku druhej časti zdiaľky zdravo napriahol Takáč, ale ani táto strela nesmerovala medzi žrde brány hostí. Zo šatne si Ružomberčania priniesli viac odhodlania a útočnej guráže. Zverenci trénera Haspru si na nejaký čas vynútili prevahu, ale neskôr sa zase hra prelínala z jednej strany na druhú. V 56. minúte sa na druhej strane do veľkej šance dostal Weir, ale na Macíka nevyrástol. V 70. minúte prvý a veľmi dobrý zákrok musel vytiahnuť gólman Pohronia Jenčo, keď kryl štipľavú ranu Kmeťa zvnútra šestnástky. V 80. minúte Bimenyimana pohladil svojim projektilom spojnicu. Vzápätí brankár MFK v stopercentne pozícii vychytal Blahúta. Boli to dve veľké príležitosti, ktoré mohli zmeniť skóre. Záver zápasu poznačil lejak a silný vietor.Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: "