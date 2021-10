MFK Ružomberok prekonal MFK L. Mikuláš 4:1

MFK Ružomberok – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0)



Góly: 62. a 64. Regáli, 22. Kochan (z 11 m), 58. J. Maslo - 86. Laura. Rozhodovali: Kráľovič – Jánošík, Čajka, ŽK: Luksch, Hranáč, 1205 divákov



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák – Luterán (75. Zsigmund), Kochan (86. Múdry) – Rymarenko (86. Ďungel), Brenkus (46. Takáč), Regáli – Gerec (75. T. Bobček)



Liptovský Mikuláš: Luksch – A. Krčík, Hranáč, Pintér, Janec (78. Flak) – Gerát (D. Krčík), Staš – Laura, Bartoš, Kačerík (46. Voško, (52. Švec) – Pinte (86. Kotora)

Ružomberok 2. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok si vo Fortuna lige pripísali tretie víťazstvo za sebou. V sobotnom dueli 10. kola zdolali MFK Tatran Liptovský Mikuláš hladko 4:1 a v neúplnej tabuľke im patrí tretia priečka. Dvoma gólmi prispel k výhre Martin Regáli.Pod Čebraťom sa hralo prvé historické derby medzi dvomi okresnými mestami Liptova. V úvode chvíľami mali Mikulášania o niečo viac loptu na svojich kopačkách a vypracovali si aj prvú sľubnú pozíciu na zakončenie. V 17. min. A. Krčík z pravej strany zacentroval, ale Pinte zblízka a bez razancie hlavičkoval do Krajčírikových rúk. V 20. min. hrubú chybu Lauru využil Gerec, sám sa rútil na bránu Tatrana, jej strážca Luksch ho nekompromisne poslal na zem a Kochan z nariadenej jedenástky otvoril skóre – 1:0. Struhárovci potom mali réžiu zápasu až do konca vo svojich rukách. V 33. min. po šikovnej domácej akcii Luksch vychytal Rymarenka.V 58. min. Takáč z priameho kopu, z pravej strany, zatočil loptu do ohňa, kde na ňu vyskočil najvyšší muž na ihrisku J. Maslo a hlavou rozvlnil sieť – 2:0. V 62. min. Takáč potiahol peknú individuálnu akciu, Rymarenkovu strelu hostia tak zblokovali, že Regáli sa sám ocitol pred Lukschom s zvýšil na 3:0. O minútu na to brankár Tatrana zlikvidoval „gólovku“ Regálimu, no ten vzápätí preloboval strážcu svätyne hostí – 4:0. V 85. mal dobrú streleckú parketu Pinte, ale mieril len do stredu brány. Liptovský Mikuláš v závere už iba zmiernil prehru.