Futbal-FL: MFK Ružomberok zvíťazil MFK Michalovce 4:0 v 7. kole

Ružomberok 19. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok dosiahli svoj premiérový triumf v novom ročníku Fortuna ligy. V dueli 7. kola zdolali doma MFK Michalovce 4:0. Hetrikom sa pod to podpísal útočník Ladislav Almási.







MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 4:0 (2:0)



Góly: 13., 56., 63. Almási, 39. Ďungel. Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Galo, ŽK: Mrva, Zsigmund, Múdry, Kojnok – Neofytidis, Phillips, Soler, 869 divákov



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mrva (86. Holub) – Kmeť, Takáč (79. Madleňák), Kochan, Zsigmund (66. Múdry), Ďungel (79. Kojnok) – Gerec (66. Regáli), Almási



Michalovce: Markovič – Siopis, Vaško, Soler, Vovkun (46. M. Begala, 62. M. Kolesár), Méndes - Špoljarič, Neofytidis, Ivanov (81. Popovits) – Phillips, Trusa (81. Hirnyi)







V 6. minúte po ľavej strane ľahko prenikol Trusa, dostal sa až pred Macíka, ktorý strelecký pokus Michalovčana vyrazil na roh. V 13. minúte Takáč zahrával priamy kop do „ohňa“ hostí a Almási hlavou otvoril skóre. V 34. minúte Zsigmund zo sľubnej parkety, spoza tesne spoza šestnástky prekopol bránu hostí. V 39. minúte Kochan poslal ideálny pas na bežiaceho Ďungela, ktorý chladnokrvne prekonal Markoviča – 2:0.



V 56. minúte Macík dlhým výkonom oslovil Almásiho, ktorý sa dostal až zoči – voči Markovičovi a druhýkrát sa zapísal do streleckej listiny. V 63. minúte Almási zavŕšil svoj hetrik, keď využil obrovské zaváhanie obrany hostí. V 73. minúte opäť na bránu Michaloviec pálil Almási, tentoraz ho ale vychytal Markovič, ktorý vzápätí kryl aj štipľavú ranu Takáča. Ružomberok potom dohrával zápas vo veľkej pohode.