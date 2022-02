Ružomberčania si hravo poradili so Žilinou, Slovan zvýšil náskok

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 5:1 (1:1)



Góly: 31. a 57. T. Bobček, 62. Lichý, 70. Boďa, 86. Rymarenko - 24. Kopas (z 11 m). Rozhodovali: Kráľovič - Jekkel, Zemko, 711 divákov



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Luka, Mojžiš, Madleňák – Luterán (46. Lichý), Kochan – Gerec (67. Ďungel), Domonkos (67. Boďa), Regáli (84. Múdry) – T. Bobček (84. Rymarenko)



Žilina: Belko – Rusnák, Kopas, Minárik, Anang (70. Owusu) – Sauer (70. Myslovič), Gono, Iľko – Addo (62. Slobodník), Paur, Ďuriš

Hlasy po zápase



Peter Struhár, tréner Ružomberka: "V prvom polčase, so zreteľom na situáciu v klube, covid a zranenia, sme sa pomalšie rozbiehali. V tejto časti stretnutia si obe mužstvá vytvorili aj nejaké šance, ktoré nekončili gólom. Po pokutovom kope prišla naša veľmi dobrá reakcia v podobe vyrovnania. Potom sa polčas viac – menej dohrával. Do prestávky sme náš zámer celkom neplnili. V kabíne sme si povedali, čo chceme hrať. Vstup do druhej polovice bol dosť lepší, chalani si začali viac veriť, boli sme agresívnejší. A čo rozhodlo, to že sme mali väčšiu kvalitu v útočnej fáze, nestrácali sme ľahké lopty a hrali sme veľmi rýchlo po zisku lopty, z čoho pramenil aj druhý gól. Chlapci sa potom bavili futbalom, vôbec nešetrili krokmi.“



Peter Černák, tréner Žiliny: "My zápas môžeme hodnotiť zápas len do druhého inkasovaného gólu. Potom sa už dá hovoriť iba o prevahe, dôraze a nátlakovej hre domácich. Keby sme v prvom polčase niektoré príležitosti dotiahli, mohli sme sa dostať aj do väčšieho vedenia. Súper potom rýchlo zareagoval a vyrovnal. Aj vstup do druhého polčasu sme mali dobrý, lenže všetko sa zlomilo druhým gólom, na ktorý sme súperovi prihrali. Ružomberok sa potom dostal do laufu a už bolo ťažké ho zastaviť. Hral nátlakovo a jednoznačne rozhodol dôraz v pokutovom území. Gratulujem domácim a my sa musíme pripraviť na zostávajúce dva zápasy, aby sme dokázali naplniť náš cieľ – dostať sa do prvej šestky.“

Slovan zvýšil náskok na čele, Ružomberok si upevnil 3. priečku

Na snímke vpravo hráč Spartaka Martin Bukata a hráč DAC-u Sebastián Nebyla počas zápasu 20. kola Fortuna ligy FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda v Trnave v nedeľu 13. februára 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Fortuna liga - 20. kolo:

piatok:



MFK Zemplín Michalovce - ŠKF Sereď 0:1 (0:1)

Gól: 32. Jureškin. Rozhodovali: Očenáš - Vitko, Vorel, ŽK: Ošima, Kanu, Vaško, Méndez - Ľjubičič

Michalovce: Kožuchar - Kotula, Ranko, Vaško, Méndez - Kanu (86. Ntotis), Ošima, Žofčák (46. Begala) - Popovits (67. Peňa), Yilmaz, Marcin (86. Magda)

Sereď: Chudý - Todoroski, Ljubičič, Hučko, Jureškin - Iglesias (89. Popovič), Koštál (58. Yao) - Fábry (70. Radič), Mičin (70. Potoma), Morong - Haša







sobota:



ŠK Slovan Bratislava - FK Senica 5:0 (2:0)

Góly: 14. Mustafič, 36. Božikov, 55. Kankava, 76. Šaponjič, 90. Rabiu. Rozhodovali: Sedlák - Weiss, Košecký, ŽK: Kankava (Slovan), 2829 divákov

Slovan: Chovan - Hrnčár, Kašia, Božikov (80. Abena), Vernon - Kankava, Mustafič (85. Holman)- Zmrhal (85. Rabiu), Weiss, Green (68. Šaponjič) - Mráz (68. Barseghjan)

Senica: Ravas – Oršula, Pavlík, Mayounga, Anaba - Totka (76. Duda), Ouattara (76. Masulovič) - Egy, Piroska (61. Repa), Witan (82. Buchel) - Niarchos (61. Jurdík)





AS Trenčín - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:0 (1:0)

Góly: 70. a 84. Ikoba, 35. Kadák (z 11 m). Rozhodovali: Smolák – Pozor, Ferenc, ŽK: Madu - Lačný, Sanneh, Kapor

Trenčín: Kukučka - Slávik, Pires, Pirinen, Madu - Kadák (82. Gajdoš), Bainovič, Zubairu - Tučný (70. Gazi), Jendrišek (33. Ikoba), Azango

Pohronie: Slančík - Sanneh, Kapor, Pajer, Kokovas (85. Netovický) - Ožvolda, Steinhübel (77. Šmatlák), Hašek (46. Bangala) - Mihalík (77. Malle), Blahút, Lačný (46. Fofana)





MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViON Zlaté Moravce-Vráble 0:0

Rozhodoval: Kružliak, ŽK: Mondek (Z. Moravce), 500 divákov

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Sváček – Gerát (88. Pinte), Bartoš (C) (88. Andrič), Staš, Kotora, Bielák, Šinderlář, Laura (63. Švec), Nagy, Pavúk (78. Voško), Flak.

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Kira – Grozdanovski, Horák (58. Jibril), Sloboda, Mondek, Čögley (C), Neofytidis, Menich, Pintér (49. Chren), Kyziridis, Čonka.





nedeľa:



FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:1)

Góly: 55. Savvidis - 23. Kružliak (z 11m). Rozhodovali: Glova - Poláček, Bednár, ŽK: Ciganiks, 2765 divákov

Trnava: Takáč - Koštrna, Škrtel, Kóša, Mikovič - Savvidis - Iván, Grič, Bukata (80. Ramadan), Bamidele Yusuf - Kozak (68. Azevedo)

DAC: Ferreira - Pinto, Kružliak, Muhamedbegovič, Ciganiks - Balič (87. Njie), Nebyla - Andzouana, Hahn (60. Sharani), Andrezinho (74. Veselovský) - Krstovič (87. Moumou)







pondelok:



MFK Ružomberok – MŠK Žilina 5:1 (1:1)

Góly: 31. a 57. T. Bobček, 62. Lichý, 70. Boďa, 86. Rymarenko - 24. Kopas (z 11 m). Rozhodovali: Kráľovič - Jekkel, Zemko, 711 divákov

Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Luka, Mojžiš, Madleňák – Luterán (46. Lichý), Kochan – Gerec (67. Ďungel), Domonkos (67. Boďa), Regáli (84. Múdry) – T. Bobček (84. Rymarenko)

Žilina: Belko – Rusnák, Kopas, Minárik, Anang (70. Owusu) – Sauer (70. Myslovič), Gono, Iľko – Addo (62. Slobodník), Paur, Ďuriš





tabuľka FL po 20. kole:



1. Slovan Bratislava 20 15 4 1 48:13 49



2. Spartak Trnava 20 13 4 3 29:12 43



3. Ružomberok 20 10 8 2 36:14 38



4. Dunajská Streda 20 9 6 5 25:20 33



5. Žilina 20 7 6 7 31:29 27



6. Sereď 20 7 5 8 24:26 26



7. Senica 20 6 6 8 19:30 24



8. Trenčín 20 6 5 9 30:31 23



9. Michalovce 20 7 2 11 19:28 23



10. L. Mikuláš 20 4 5 11 22:39 17



11. Zlaté Moravce-Vráble 20 3 7 10 19:34 16



12. Pohronie 20 2 4 14 16:42 10

Ružomberok 14. februára (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok deklasovali v pondelkovom dueli 20. kola Fortuna ligy doma MŠK Žilina 5:1, keď o hladkom triumfe rozhodli štyrmi gólmi v druhom polčase.Do streleckej listiny sa dvakrát zapísal útočník Tomáš Bobček. Ružomberok si upevnil tretiu priečku v tabuľke, na druhú Trnavu stráca päť bodov. Žilina je v tabuľke piata.Hneď v úvode Žilinčania dvakrát vážnejšie pohrozili. V 3. min. sa v nádejnej pozícii v domácej šestnástke ocitol Sauer a gólman MFK Krajčírik jeho strelu nohou vytesnil na roh. O dve minúty na to sa na Krajčírika rútil Paur, lenže mieril iba vedľa. Vzápätí na druhej strane Belko vyrazil hlavičku T. Bobčeka. V 24. min po centri Paura rukou v páde zahral Luka a Kopas z nariadenej penalty s prehľadom otvoril skóre – 0:1. V 31. min sa o vyrovnanie postaral T. Bobček, keď po Domonkosovom centri sa na malom priestore šikovne uvoľnil. O tri minúty na to Sauer mohol zase dostať hostí do vedenia, ale z prvej prestrelil.Na začiatku druhej polovice Krajčírik včasným vybehnutím vyzmizíkoval Sauera, ktorý sa dostával k nebezpečnému ohrozeniu ružomberskej brány. V 57. min Regáli vnikol o žilinskej päťke, lopta sa potom párkrát poodrážala, no na konci bol T. Bobček, ktorý hlavou otočil sskóre – 2:1. O päť minút neskôr Fabiš potiahol domácu akciu po pravej strane a Lichý zvýšil na 3:1. V 70. min Boďa, ktorý bol na ihrisku len tri minúty, pridal štvrtý gól Liptákov. V 86. min sa o futbalovú lahôdku postaral Rymarenko gólom na 5:1. Druhý polčas bol jednoznačnou záležitosťou družiny trénera Petra Struhára.Futbalisti Slovana Bratislava po úvodnom zápase jarného 20. kola zvýšili svoj náskok na čele Fortuna ligy. So Senicou si poradili hladko 5:0.Druhá Trnava doma remizovala v šlágri s Dunajskou Stredou 1:1 a na lídra stráca už šesť bodov. Tretiu priečku si upevnil Ružomberok po jasnej výhre nad Žilinou 5:1, na druhú Trnavu stráca päť bodov. Sereď zvíťazila v Michalovciach 1:0 a posunula sa na 6. miesto, ktoré po 22. kole bude znamenať postup do skupiny o titul.