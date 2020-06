Ružomberok zvíťazil na Žilinou a posunul sa tak na 4. miesto v tabuľke

skupina o titul



MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 2:2 (0:2)



Góly: 51. Konstantinidis, 53. Žofčák - 22. Vukojevič, 45. Gamboš. Rozhodovali: Nemček - Hrčka, Jánošík, ŽK: Kountouriotis - Tzandaris, 298 divákov.



zostavy a striedania:



Michalovce: Dehtiar - M. Kolesár, Grič, Vojtko - Konstantinidis, Savvidis, Neofytidis, Mendez (46. Žofčák) - Kountouriotis (63. Kvocera), Sidibé, Diarra (46. Popovic)



Trnava: Rusov (63. Takáč) - Turňa, Izuchukwu, Moenza - De Barros, Tešija, Gamboš (67. Bamidele), Tzandaris, Yao - Sobczyk, Vukojevič (79. Horvát)





MFK Ružomberok - MŠK Žilina 2:1 (1:0)



Góly: 45. Gerec, 65. Almási - 72. Bičachčjan. Rozhodovali: Dohál – Bobko, Jekkel, ŽK: 65. Almási - 41. Paur, 74. Bičachčjan, 265 divákov.



Ružomberok: Macík – Mrva, J. Maslo, Twardzik – Kojnok (57. Ďungel), Filinský, Múdry, Brenkus (62. Takáč), Madleňák – Almási, Gerec (78. Regáli)



Žilina: Petráš – Minárik, Kopas (46. Ďuriš), Kiwior – Vallo, Gono, Myslovič (59. Iľko), Sluka – Bernár, Paur (65. Kurminowski), Bičachčjan

tabuľka:



1. ŠK Slovan Bratislava 24 19 4 1 50:13 61*



-----------------------------------------------



2. MŠK Žilina 25 14 6 5 43:23 48**



3. DAC Dunajská Streda 24 13 5 6 38:25 44**



-----------------------------------------------



4. MFK Ružomberok 25 7 11 7 28:30 32



5. Zemplín Michalovce 25 8 8 9 31:40 32



6. Spartak Trnava 25 9 4 12 28:32 31



*istota titulu a účasti v predkole LM



**istota účasti v predkole EL

skupina o udržanie sa



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (0:0)



Gól: 53. Abrahám. Rozhodovali: Chmura – Hancko, Ferenc, ŽK: Abrahám, Chríbik – Richtárech, Brašeň, Mészáros, D. Hrnčár, Pindroch. ČK: 60. Martin Tóth za faul odzadu, 79. D. Hrnčár po 2 ŽK (obaja ViOn), 340 divákov.



Pohronie: Jenčo – Hatok, P. Pavlík, Jacko, Župa – Blahút (85. Pellegrini), Weir, Chríbik, Fadera (64. Badolo) – K. Matić, Abrahám (70. Gerebenits)



ViOn: Pindroch – D. Hrnčár, Haspra, Martin Tóth, Brašeň – Válovčan (46. J. Švec), Ďubek (57. Grozdanovski), Duga, Richtárech, Kovaľ – Mészáros (62. Cmiljanić)







ŠKF iClinic Sereď - FC Nitra 1:0 (0:0)



Gól: 47. Špehar. Rozhodovali: Kráľovič – Weiss, Kováč, ŽK: Iván (Sereď), 298 divákov.



Sereď: Kanurič - Morong, Ba, Michalík, Hučko - Rorič (90. Adekuoroye), Duranski - Iván (72. Slaninka), Pankaričan (57. Potoma), Vuk - Špehar



Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Němčaninov - Jesus - Magda, Faško, Šefčík (67. Fabiš), Muleme (83. Kuliš) - Vrábel (62. Hambálek), Ristovski







FK Senica - AS Trenčín 1:3 (0:3)



Góly: 85. Moses (z 11 m) - 21. Bukari, 26. van Kessel, 31. Roguljič. Rozhodovali: Pavlík - Benko, Štrbo, ŽK: Černák - Križan, 316 divákov



Senica: Vorel - Mihal, Didiba, Lukáčik - Kučera (62. Joseph), Totka, Duda, Moses, Addo - Sulley (46. Černák), Meliš (78. J. Buchel)



Trenčín: Šemrinec - Šulek, Križan, Kapuadi, Keston - Zubairu - Bukari, Roguljič (58. Corryn), Kadák (74. Čatakovič), Ghali, van Kessel (80. Depetris)

tabuľka:



1. AS Trenčín 25 10 6 9 49:38 36



2. ViOn Zlaté Moravce 25 7 8 10 26:33 29



3. ŠKF iClinic Sereď 25 6 9 10 27:37 27



4. FK Senica 25 6 7 12 26:39 25



5. FC Nitra 25 6 4 15 20:34 22



----------------------------------------------



6. FK Pohronie 25 4 8 13 22:44 20



Ružomberok 28. júna (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v nedeľňajšom zápase 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 2:1 a poskočili na 4. miesto tabuľky.V sobotňajšom stretnutí skupiny remizoval Spartak Trnava na pôde MFK Zemplín Michalovce 2:2. Líder skupiny o udržanie AS Trenčín triumfoval na ihrisku FK Senica 3:1, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vyhral doma nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 a Sereď si poradila s FC Nitra 1:0.Zápas 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul medzi DAC Dunajská Streda a Slovanom Bratislava presunuli z nedele na stredu 1. júla. Dôvodom je, že od tohto dátumu môže ísť na štadión viac ako tisíc osôb v prípade dodržania šachovnicového sedenia.Ján Haspra, tréner Ružomberka:Pavol Staňo, tréner Žiliny:Od začiatku mali loptu častejšie na svojich kopačkách hostia, ale kombinovali len po šestnástku a tak úvodný vzruch priniesla 10. minúta pred ich bránou. Po centri Brenkusa minul zblízka hlavou Almási. V 21. minúte sa po rohovom kope pokúsil zakončiť J. Maslo, ale spoza "malého vápna" napálil iba do hráča súpera. Územná prevaha hostí postupne vyprchávala a čoraz viac sa dopredu tlačili Liptáci. V 40. minúte sa Brenkus spoza pokutového územia oprel do lopty a brankár Petráš jeho ranu ľavačkou vyrazil. V závere prvej polovice zápasu sa cez žilinskú šestnástku krásne preštrikoval Gerec a svoje sólo zakončil nekompromisnou delovkou, ktorá od brvna skončila v sieti.V 52. minúte predviedol ďalšiu individuálnu akciu Gerec, ktorý vyprášil rukavice Petráša a o chvíľu Brenkus zblízka spálil príležitosť na druhý ružomberský gól. Neubehli ani dve minúty a na druhej strane sa zase naskytla solídna príležitosť na vyrovnanie Ďurišovi, ktorý prišiel na ihrisko po prestávke. Žilinčan však minul ľavý dolný kút domácej "svätyne". V 65. minúte poslal Gerec za chrbát obrany MŠK Almásiho a bolo 2:0. Vzápätí mimoriadne agilný Gerec vyzval na ďalší gól Twardzika, ale hostí pred odkrytou bránou ratoval Minárik. V 72. minúte Bičachčjan krížnou strelou z diaľky vrátil Žilinčanov do zápasu. V 82. minúte po prečíslení súpera sa v sľubnej koncovke ocitol Regáli, ale Petráš ho vychytal. V 86. minúte si Ružomberčania vydýchli po závare pred ich bránou.