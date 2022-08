Skalica remizovala s Podbrezovou 1:1

Fortuna liga - 5. kolo:



MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová 1:1 (0:1)



Góly: 49. Vlasko - 45.+3 Kuzma (z 11 m). ŽK: Hollý, Vlasko, Václav, Yao - Grendel, Godál, Cobnan, Paraj, Grešák, ČK: 47. Grendel (Podbrezová) po 2. ŽK. Rozhodovali: Ziemba - Hancko, Bednár, 1842 divákov.



Skalica: Junas - Václav (46. Fábry), Rudzan, Blažek, Čögley - Nagy, Hollý (46. Potoma) - Mihalík (46. Baumgartner), Vlasko (71. Mášik), Yao - Haša (75. Šebesta)



Podbrezová: Ludha - Bakaľa, Godál, Bartoš - Ďatko (85. Šikula), Paraj, Grendel, Grešák - Pavúk (60. Breznaník), Cobnan (51. Bariš) - Kuzma (85. Issa)





Hlasy trénerov:

Juraj Jarábek, tréner MFK Skalica: "Na tento zápas sme sa pripravovali zodpovedne. V prednej časti ihriska sme robili súperovi problémy, ale, bohužiaľ, koncovka nemala dostatočnú kvalitu na to, aby sme tieto šance premenili. K penaltovým situáciám sa nebudem vyjadrovať. Hlavný rozhodca bol v minulosti obranca, ktorý vedie doteraz štatistiku žltých kariet a momentálne ich tak na ihrisku aj rozdáva. Bohužiaľ, aj z tohto dôvodu to bolo rozkúskované a nemalo to také tempo, aké by to mohlo mať. V našej polovici ihriska sme boli veľmi pasívni a súper nás mohol ľahko potrestať. Penaltu do kabíny sme darovali školáckou chybou v našej šestnástke, čo sa nemôže stávať. Cez polčas sme si svoje povedali v kabíne a malo to aj svoju odozvu, ktorá vyvrcholila gólom. Potom musím chlapcov pochváliť, hrali dobre i keď to možno chcelo väčšiu cirkuláciu lopty na dotyk. Škoda dvoch - troch čistých šancí, ktoré musíme premieňať. Berieme aj bod, ale bol by som radšej za tri."



Roman Skuhravý, tréner FK Železiarne Podbrezová: "Bol to ťažký zápas. Predošlé štyri stretnutia boli pre nás mentálne jednoduchšie než dnešný zápas. Potvrdzuje sa to, čo som povedal pred sezónou, že som rád, že do ligy postúpili všetky tri mužstvá. Bolo vidieť, že je súper na nás dobre pripravený, že nás v niektorých situáciách skvele dostupoval a tam získaval lopty. Keby sme boli v prvom polčase odvážnejší, tak by sme boli spokojnejší. Tie situácie, ktoré sa tam vyskytli, tak neviem zhodnotiť, nakoľko som ich ani nevidel. V druhom polčase sme vedeli, že máme hráčov pod žltými kartami a stalo sa to, čo sa stalo, najhoršia kombinácia - červená karta potrestaná gólom a musím povedať, že sme sa s tým bili. Súper mal dosť šancí, ktoré našťastie nepremenil. My v konečnom dôsledku tento bod berieme."







Skalica 13. augusta (TASR) - V úvodnom stretnutí 5. kola futbalovej Fortuna ligy remizovala Skalica s Podbrezovou 1:1. Tím z Horehronia po návrate medzi elitu stále nenašiel premožiteľa, pripísal si už štvrtý nerozhodný výsledok. Skalici sa ako ďalšiemu nováčikovi tiež celkom darí, na konte má päť bodov.Na penaltový presný zásah Mareka Kuzmu "do šatne" odpovedal krátko po prestávke domáci špílmacher Ján Vlasko, ktorý sa blysol exportným gólom z priameho kopu. Hostia krátko predtým prišli o vylúčeného Erika Grendela, ktorý sa porúčal po dvoch žltých kartách. V ďalšom priebehu zápasu sa "železiari" väčšinou bránili a viackrát ich podržal brankár Richard Ludha.