MFK Tatran Liptovský Mikuláš vyhral nad FK Pohronie 5:1

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 5:1 (2:0)



Góly: 18. a 64. Laura, 29. Andrič, 75. Hranáč, 90+1. Václavik (z 11 m) - 60. Lačný, ŽK: Pintér, Janec - Mazan, Špiriak, ČK: 90. Špiriak (Pohronie) po druhej ŽK. Rozhodovali: Dohál - Weiss, Štofík, 240 divákov.



Liptovský Mikuláš: Sváček - Krčík, Hranáč, Pintér, Janec - Laura (76. Kotora), Krčík, Bartoš (88. Václavik), Staš (88. Voško), Švec (76. Flak) - Andrič (42. Pinte)



Pohronie: Slančík - Kokovas (46. Nguer), Paluszek, Špiriak, Záhumenský - Pajer, Adamec (46. Badolo), Mazan, Ladji - Blahút (46. Šcišlak), Lačný

Hlasy trénerov:

Marek Petruš, tréner L. Mikuláša: "Po takomto výsledku musím vysloviť spokojnosť, ale aj s výkonom. Hlavne v prvom polčase bol výborný. Mali sme dostatok gólových situácií. V druhom polčase sa mi nepáčila pätnásťminútovka, kde Pohronie prevzalo iniciatívu a dalo kontaktný gól. Chvalabohu za geniálnu prihrávku Bartoša a zakončenie Lauru. Potom sme si ten zápas užívali a vytvárali si veľa gólových šancí. Ďakujem chlapcom za predvedený výkon a víťazstvo."



Štefan Zaťko, tréner Žiaru nad Hronom: "Gratulujem domácim k zaslúženému víťazstvu. My sme podali nedôstojný, nedisciplinovaný a nekvalitný výkon. To je všetko."





Poprad 18. septembra (TASR) - Futbalisti nováčika MFK Tatran Liptovský Mikuláš získali druhé víťazstvo v sezóne. V sobotu v NTC Poprad v 8. kole Fortuna ligy deklasovali FK Pohronie 5:1. Pohronie je so štyrmi bodmi posledné, na konte má šesť prehier.Domácich hráčov Tatranu Liptovský Mikuláš čakal v Poprade typický "šesťbodový zápas" s tabuľkovým susedom z Pohronia, ktorý v siedmich dueloch získal iba o jeden bod viac ako Liptáci. Tí začali lepšie, v úvodných 10 minútach hry sa dvakrát prezentoval nebezpečným zakončením útočník Švec. Jeho strely iba tesne minuli bránku hosťujúceho Slančíka. Liptáci sa gólovej odmeny dočkali v 18. minúte. K odrazenej lopte na hranici šestnástky sa dostal domáci záložník Laura a namieril presne – 1:0. Hostia sa v útoku presadzovali iba ťažko. Ich strelecké pokusy zo stredných vzdialeností skončili väčšinou mimo troch žrdí brankára Sváčeka. Najaktívnejší z hostí bol Malle Ladji. V 29. minúte domáci pridali druhý gól. Chybu hosťujúceho stopéra Špiriaka dokonale využil Andrič a tvrdou strelou rozvlnil sieť za Slančíkovým chrbtom – 2:0. Hráči Tatrana pokračovali v drvivom tlaku. Po tretí raz si mohli diváci zakričať po Švecovej šanci, ten ale z ideálnej pozície namieril nad hosťujúcu bránku. V 38. minúte sa výborným zákrokom prezentoval brankár Pohronia, keď zabránil pohrome z kopačky Jakuba Šveca. Trénera Pohronia Zaťka slabá obranná hra jeho zverencov poriadne rozčúlila. Domáca lavička následne siahla po striedaní. Z ihriska sa porúčal zranený skúsený útočník Andrič, ktorého na hrote útoku vystriedal mladík Pinte.Do druhého polčasu hostia vybehli s trojnásobným striedaním, tréner Zaťko vymenil hráčov z defenzívy. Aktívnejší boli aj smerom dopredu, kde aktívne napádali domácu rozohrávku. V 57. minúte sa predral do čistej šance Pinte, ale jeho zakončenie iba tesne minulo pravú žrď Slančíkovej bránky. Vzápätí platilo otrepané "nedáš - dostaneš". Záhumenského center našiel Lačného, ktorý vykresal pre hostí nádej na body – 2:1. Domácich inkasovaný gól nezlomil. O štyri minúty po ňom rozohral mozog domácich akcií Bartoš loptu na Lauru a ten sa parádnou strelou presadil po druhý raz v zápase – 3:1. Diváci naďalej sledovali atraktívny zápas, hostia ani po treťom inkasovanom góle nezložili zbrane. Smoliarom stretnutia bol Švec. Ani v 74. minúte sa po perfektnej prihrávke Lauru nepresadil, loptu napálil iba do pripraveného Slančíka. Už o minútu sa ale Liptáci radovali. Po rohovom kope sa hlavou zapísal do listiny strelcov Hranáč – 4:1. Na opačnej strane sa peknou akciou pripomenuli hostia. Lačný prihral loptu do streleckej pozície Badolovi, ale ten ju posunul ešte lepšie postavenému Nguerovi, ktorý v čistej šanci prestrelil. V samom závere prišla pre hostí dvojnásobná pohroma. Po druhej žltej karte sa z ihriska porúčal stopér Špiriak a keďže fauloval v pokutovom území, rozhodca nariadil jedenástku. Tú s prehľadom premenil striedajúci hráč Václavík a stanovil výsledok 5:1.