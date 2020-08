FL: Phillips rozhodol o víťazstve Michaloviec nad Z.Moravcami

Fortuna liga - 4.kolo:



MFK Zemplín Michalovce - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0)

Gól: 14. Phillips. Rozhodovali: Smolák - Poláček, Straka, ŽK: Phillips, Pino Soler - Duga, 1162 divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Markovič - M. Kolesár, Pino Soler, Vovkun, Vojtko - Neofytidis - Žofčák, Spoljarič (78. Lukčo), Begala, Phillips (87. Mendéz) - Trusa

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Chovan - Čögley, Menich, Moško, Chren (46. Čonka) - Grozdanovski (84. Tkáč), Duga - Hrnčár, Ďubek, Kovaľ (57. Kyziridis) - Balaj

Michalovce 25. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v dohrávke 4. kola Fortuna ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce 1:0. O jediný gól zápasu sa v 14. minúte postaral Ricardo Antonio Phillips. Pre Michalovčanov to bol prvý strelený gól v sezóne, ktorý pre nich znamenal prvé tri body do tabuľky. Zlaté Moravce utrpeli prvú prehru.Od prvých minút sa hral rýchly futbal, v ktorom nebola núdza o zaujímavé momenty. Domáci Spoljarič v 8. minúte nezužitkoval v sľubnej pozícii spätnú prihrávku Žofčáka, no domáci išli onedlho do vedenia. Begala vysunul Trusu, ktorý trafil krížnou strelou iba žrď a hoci Phillips strelil odrazenú loptu do brvna, tá sa predsa len odrazila za bránkovú čiaru - 1:0. Náskok domácich nenavýšil v 22. minúte Žofčák, ktorého strelu z hranice šestnástky zmaril brankár Chovan. Najväčšiu prvopolčasovú šancu hostí mal v 38. minúte Ďubek, ktorý po zmätku pred domácim brankárom Markovičom poslal loptu iba na hornú žŕdku. Na opačnej strane nepridal druhý gól domácich Kolesár, ktorý v sľubnej pozícii o pár centimetrov minul bránku.Úvod druhého polčasu bol najmä o bojovnosti a viacerých ostrejších zákrokoch na oboch stranách. V 66. minúte sa za obranou hostí ocitol Žofčák, ale loptu pred ním uchmatol Chovan. O osem minút odcentroval Čögley na hlavičkujúceho Kyziridisa, ktorý zblízka tesne minul bránku. Grék sa k zakončeniu dostal aj v 80. minúte, ale v ďalšej výhodnej pozícii prestrelil bránku. V závere zápasu ubudlo zaujímavých situácií. Hostia sa snažili dostať sa do streleckej pozície, ale domáci tím ubránil náskok aktívnou hrou v strede poľa.