FORTUNA LIGA: Futbalisti FK Senica zdolali Zemplín Michalovce

MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 0:1 (0:1)



Gól: 33. Piroska. Rozhodovali: Kružliak - Somoláni, Jánošík, ŽK: Begala - Kopečný, Addo, Piroska, bez divákov.



zostavy a striedania:

MFK Zemplín Michalovce: Markovič - Siopis, Pino Soler, Bednár, Vojtko - Spojlarič (46. Ivanov) - Taiwo, Begala, Žofčák (72. Neofytidis), Phillips (69. Popovic) - Tandir (68. Trusa)



FK Senica: Fryšták - Addo, Carrillo Mancilla, Asanovič, Šimčák - Yenne (88. Nemec), Kopečný, Gallovič, Košťál (65. Totka) - Piroska (90.+ Duda) - Malec

Hlasy po zápase:

Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Bol to skôr remízový zápas, na ťažkom teréne sa ťažko kombinovali. Dostali sme hlúpy gól, pri ktorom sme nezachytili pohyb Pirosku. V druhom polčase sme chceli zjednodušiť hru a vyrovnať, ale na ťažkom teréne bolo náročné nájsť kľúč k senickej defenzíve. Myslím si, že v 79. minúte sme mali kopať penaltu po tom, čo brankár Senice stiahol za dres Taiwa."



Anton Šoltis, tréner FK Senica: "Nebol to extra pekný futbal, terén bol ťažký. Prišli sme neprehrať, resp. pokúsiť sa zvíťaziť. Bolo vidieť, že obe mužstvá potrebujú body, v hre bol istý kŕč. Bolo to o prvom góle, našťastie sme ho dali my. V defenzíve sme hrali dobre, súpera sme nepustili do šance, horšie to bolo v útoku. Som však rád za chlapcov, že sa im podarilo toto víťazstvo a teší ma bojovný a oduševnený výkon."

ŠKF Sereď - MFK Ružomberok 0:0



Rozhodovali: Marhefka - Weiss, Vitko, ŽK: Šumský, Slaninka, Adekuoroye – Almási, Mojžiš, bez divákov.



zostavy a striedania:

Sereď: Yakubu - Morong, Čelikovič (56. Bušnja), Hučko, Michalík - Šumský (83. Jarovič), Adekuoroye - Iván (62. Pankaričan), Potoma (62. Jureškin), Slaninka - Lačný



Ružomberok: Macík - Mrva, Maslo, Mojžiš - Ďungel (72. Kmeť), Kochan, Takáč (89. Kojnok), Madleňák - Múdry (59. Kostadinov), Gerec (72. Bobček) - Almási (59. Regáli)

Hlasy po zápase:

Peter Lérant, tréner Serede: "S Ružomberkom hráme vždy veľmi náročné stretnutia. Prvý polčas sme mali dobré náznaky, škoda že sme to nedotiahli. My sme nastrelili brvno, v závere nás však dvakrát podržal brankár. Myslím, že remízový záver je spravodlivý."



Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Dnes sme chceli zvíťaziť, prispôsobili sme tomu aj taktiku. Vypracovali sme si dobré príležitosti, gól sme však nedali, preto si myslím, že remíza je spravodlivá."

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – Spartak Trnava 3:3 (1:0)



Góly: 17. Weir, 69. Petrák, 80. Rusov (vlastný) – 51. Yao, 61. Vlasko, 90.+ Savvidis. Rozhodovali: Smolák – Ádám, Roszbeck. ŽK: Mikkovič, Rusov (obaja Trnava), bez divákov.



zostavy a striedania:

Pohronie: Jenčo – Jacko, P. Pavlík, Špiriak – Mazan, Weir, Obročník (56. Chríbik), Audino (63. Badolo), Petrák – Blahút (63. Bimenyimana), Fadera



Trnava: Rusov – Turňa, Grič, Anthony (84. Kóša), Tsaousis (46. Vlasko) – Savvidis - Cabral, Bukata, Mikovič (84. Pačinda), Yao (81. Kolesár) - Yusuf

Hlasy po zápase:

Jan Kameník, tréner Pohronia: "Prvý polčas sme hrali dobre. Súpera sme k ničomu nepustili. Boli sme aktívni, napádali sme a strelili sme aj gól. Nerozumiem tomu, čo sa prihodilo v druhom polčase, prvých dvadsať minút, počas ktorých sme dvakrát inkasovali. Trnava sa dostala do vedenia. Musím však svojich hráčov pochváliť, že sa dokázali vrátiť do zápasu, vytvorili si tlak a za stavu 3:2 sme siahali po víťazstve. Prišli sme oň v samom závere zo skrumáže. Chýbal mi hráč, ktorý by loptu dal von zo šestnástky. Na môj vkus hráme príliš futbal pre divákov, pretože inkasovať doma tri góly, to by sa stávať nemalo. Nemáme tím, ktorý by vyhrával 4:3. Musíme sa viac pozerať na defenzívu. Nesúhlasím s trénerom hostí, pretože ihrisko bolo dobre pripravené a bola tam celá rada futbalových situácií. Hovorí napokon za to i konečný stav 3:3."



Norbert Hrnčár, tréner Trnavy: "Bol to boj na blate, ak máme hrať mesiac ligu na takýchto terénoch, tak sa o futbale nebavme. Bolo to o súbojoch, odrazených loptách a väčšom šťastí v šestnástke. Nakoniec padlo šesť gólov, čo mohlo byť pre divákov zaujímavé. Som rád, že sme sa boli schopní dvakrát vrátiť do zápasu. Bod je pre nás dobrý i keď sme v určitej fáze druhého polčasu mysleli na tri, no treba rešpektovať i silu súpera. Sklamaný som však z ihriska. Dobrý futbal sa dá hrať len na dobrom ihrisku."



Dobrivoj Rusov, brankár Trnavy: "Ukázali sme morálku, že sme dokázali v posledných sekundách vyrovnať. Navyše sme otočili duel z 1:0 na 1:2, potom domáci otáčali na 3:2. Bol to zaujímavý zápas vzhľadom na to, aké bolo ihrisko. Padlo veľa gólov, čo som pred zápasom neočakával. Bod je dobrý. Nechcem sa vyjadrovať k môjmu vlastnému gólu, chcem si to pozrieť na videu, posledný som sa lopty dotkol ja, ale mám na tú situáciu svoj názor. Čo sa týka vyrovnania, išiel som aj ja do šestnástky, dobre sa nám to poodrážalo, napokon 'Savi' parádne zakončil. Ak by sme nevyrovnali, bola by to pre nás trpká prehra."



Bernard Petrák, autor druhého gólu Pohronia: "Je to veľká škoda, že sme po inkasovanom góle v úplne poslednej minúte remizovali. Ja som rád za strelený gól i šancu, ktorú som dostal od trénera. Mali sme dobre našliapnuté na výhru. Inak to bol ťažký duel, hralo sa hore – dole, behalo sa. Škoda tej záverečnej štandardky Trnavy, nepostrážili sme si zadnú žrď, veľmi nás mrzí inkasovaný tretí gól."

MŠK Žilina - AS Trenčín 2:0 (1:0)



Góly: 15. Bernát, 59. Kurminowski. Rozhodovali: Sedlák - Hrmo, Straka, bez kariet a divákov.



zostavy a striedania:

MŠK Žilina: Petráš - Anang, Kiwior, Minárik, Sluka - Gono, Fazlagič, Bernát (71. Paur) - Rusnák (82. Jambor), Kurminowski (82. Jibril), Ďuriš (71. Kaprálik)



AS Trenčín: Šemrinec - Yem (73. Mazanovský), Križan, Šulek, Slávik - Roguljič (83. Zubairu), Čatakovič (46. Gajdoš), El Mahdioui - Kadák, Letenay, Tučný (83. Ghali)

Michalovce 21. novembra (TASR) - Futbalisti FK Senica zvíťazili v sobotnom zápase 14. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:0. O jediný gól zápasu sa v 32. minúte postaral Juraj Piroska.Prvý polčas úrovňou nenadchol a kombinačné snahy tímov často komplikoval náročný terén. O niečo futbalovejší boli v prvom dejstve hostia a za miernu prevahu boli po polhodine hry odmenení aj gólom. Dlhý center Asanoviča zo stredu ihriska hlavou predĺžil Malec na Pirosku, ktorý sa dostal za obranu domácich a hoci sa mu strela ľavačkou nevydarila, skončila v bránke Markoviča - 0:1.Obraz hry ostal podobný aj po zmene strán, avšak na domácich bola viditeľná snaha o vyrovnanie. Chýbal im však pokoj vo finálnych prihrávkach a ich ofenzívne úmysly dobre čítala defenzíva Senice. V 80. minúte sa domáci dostali do nebezpečnej vzdialenosti pred brankára Fryštáka, zakončujúci Trusa však trafil iba protihráča a Taiwo sa po odrazenej lopte nezorientoval ideálne. Seničania sa snažili držať loptu na súperovej polovici, hrozili aj nakopávanými loptami, no druhý gól už nepridali. V 85. minúte mohol po rohovom kope Pirosku rozhodnúť Malec, ale hlavičkoval priamo do náručia Markoviča.V sobotnom zápase 14. kola futbalovej Fortuna ligy v Zlatých Moravciach sa medzizrodila bezgólová remíza.V mrazivom počasí sa hral obojstranne otvorený futbal. V 10. minúte vydarenú akciu domácich s koncovkou Ivána vyriešil Macík. Na opačnej strane skúšal šťastie Takáč, ktorého strela z hranice šestnástky minula cieľ. V 25. minúte peknú kombináciu hostí zakončil prudkou strelou tesne mimo aktívny Takáč. Po polhodine hry sa dostali hostia do prečíslenia 3:1, avšak Almási nezvládol prihrávku Takáča. Skóre sa mohlo meniť v 39. minúte. Iván rozohral rohový kop, aby prudkú strelu Šumského Macík vytlačil na brvno. V závere prvého dejstva hostia šikovne rozohrali štandardku, Takáč obišiel aj gólmana, ale jeho strelu spred brány odvrátil Čelikovič.Po zmene strán sa rozpútal boj o stred poľa. Akcie na oboch stranách sa končili pred veľkým vápnom. V 66. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Gerec, ale pozorný Yakubu mrštným skokom pod nohy mu loptu zobral. Vôbec prvú strelu po zmene strán vyslal v 73. minúte striedajúci Jureškin, Macík však bez problémov kryl. Vzápätí z protiútoku Regáliho slabú strelu kryl Yakubu. V 80. minúte napriahol z vnútra pokutového územia Jureškin, pozorný Macík pri pravej žrdi jeho strelu skrotil. Rozhodnutie mal na kopačke v nadstavenom čase striedajúci Regáli, ale pozorný Yakubu ho vychytal.V sobotnom zápase 14. kola Fortuna ligy remizovalina domácej tráve so3:3.Domáci boli v prvom polčase lepší. Šancu si vytvorili už v prvej minúte, keď po centri Faderu hlavičkoval Audino a loptu nadvihol hosťujúci Tsaousis do brvna. Gól padol po štvrťhodine hry. V šestnástke Audino šikovne priťukol Weirovi, ktorý sa preštrikoval cez troch hráčov a nedal Rusovovi šancu – 1:0. Hostia sa osmelili až po tridsiatich minútach, Yusuf však z ľavej strany iba vyprášil rukavice Jenča. Nebezpečnejšia bola na opačnej strane koncovka Faderu po zemi v šestnástke, gólman Trnavy bol proti.Druhé dejstvo začali rezkejšie hostia a vyrovnali v 51. minúte. Striedajúci Vlasko unikol po pravej strane obrancom Pohronia, prihral pred bránku, kde sa zjavil rýchly a najmä pohotový Yao – 1:1. Ubehlo iba desať minút a bolo 1:2, pretože sa ujala nadzemná strela Vlaska z vyše dvadsiatich metrov presne k žrdi. Futbalisti spod Šibeničného vrchu tak museli prepnúť na vyššie obrátky a oplatilo sa. V 69. minúte po centri Mazana sa lopta odrazila od jedného zo stopérov Spartaka pred Petráka a ten nezaváhal, napol prudkou strelou sieť – 2:2. V závere mali viac snahy strhnúť víťazstvo na svoju stranu domáci a mohli pridať tretí gól opäť po centri Mazana, no striedajúci Bimenyimana sa z hranice päťky zoči – voči Rusovovi nepresadil. Gólovo opäť zahrmelo v osemdesiatej minúte. Po priamom kope Mazana hlavičkoval Pavlík, loptu odkopol Savvidis a pred čiarou ju Rusov v súboji s Bimenyimanom nedokázal vytiahnuť od bránky, ale naopak do nej – 3:2. Na konci stretnutia sa zrodili dve dobré možnosti, na strane hostí ju nevyužil Cabral a na strane Pohronia Badolo. V nadstavenom čase však Rusov išiel do pokutového územia a po rohovom kope sa odrazená lopta dostala k Savvidisovi, ktorý z otočky prudko vystrelil a zariadil tak svojmu tímu bod.Futbalistizvíťazili v sobotnom zápase 14. kola Fortuna ligy nad2:0. Dosiahli tretí triumf za sebou a upevnili si 3. miesto v tabuľke. Trenčín klesol na poslednú priečku, na konte má 11 bodov ako Pohronie, ale horšie skóre.Žilinčania nastúpili na zápas proti trápiacemu Trenčínu s cieľom pripísať si tretie víťazstvo za sebou a udržať sa v závese za dvojicou lídrov tabuľky Slovanom a Dunajskou Stredou. V 10. minúte sa Kurminowski predral cez Slávika, no jeho strelu vyrazil nohou Šemrinec. Onedlho pred žilinským útočníkom hasil v poslednej chvíli Križan. Silnú 15-minútovku domáceho tímu korunoval Bernát, ktorý zužitkoval ideálnu prihrávku od Gona a otvoril skóre - 1:0. Žilinčania v prvom polčase dokázali často dostávať súpera pod tlak a snažili sa zvýšiť náskok. Po delovke Kiwiora sa vyznamenal hosťujúci brankár, Kurminowského hlavička z následného rohu iba tesne minula cieľ. Trenčín pôsobil neškodným dojmom, v 36. minúte ho nepostavila na nohy ani chyba Kiwiora, ktorú nepotrestal Letenay.Krátko po zmene strán nevyužil ďalšiu výbornú príležitosť domácich Minárik, s jeho pokusom si Šemrinec na dvakrát poradil. Trenčania odpovedali šancou Roguljiča, ktorú zlikvidoval brankár Petráš. O chvíľu platilo nedáš-dostaneš, keď sa v šestnástke presadil Kurminowski - 2:0. Hostí mohol vrátiť do zápasu striedajúci Gajdoš, jeho strelu pred bránkovou čiarou zastavil Sluka a v 81. minúte sa neujala ani hlavička Križana, ktorú zneškodnil pohotový Petráš. Žilina zdolala Trenčín aj v druhom vzájomnom zápase v tejto sezóne.