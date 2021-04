Fortuna liga: Michalovce podľahli v skupine o udržanie Pohroniu 1:2

MFK Zemplín Michalovce - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:2 (0:0)



Góly: 66. Trusa - 56. Da Silva, 60. Weir. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Galo, ŽK: Phillips, Ošima, Markovič - Weir, Petrák, Galuška, Chvěja, Hrdlička, bez divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Markovič - Magda, Pino Soler, Bednár, Vojtko (84. Begala) - Diarra (53. Žofčák), Adekuoroye (63. Phillips), Ošima, Popovits (63. Tandir) - Trusa, Zuberu



FK Pohronie: Hrdlička - Mazan, Heurtaux, Štrba, Petrák - Weir, N'Zeyi (71. Adamec) - Blahút, Da Silva (87. Badolo), Galuška (55. Fadera) - Chvěja

Sereď zdolala Nitru tesne 2:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

ŠKF Sereď - FC Nitra 2:1 (0:1)



Góly: 68. Fábry (z 11 m), 85. Hučko - 45. Šefčík. Rozhodoval: Somoláni, ŽK: Danko, Hučko - Franko. Mustafič, Kolčák, Djiby Ba, Šefčík, ČK: 70. Djiby Ba (Nitra) po druhej ŽK, bez divákov.



ŠKF Sereď: Yakubu - Morong, Hučko, Michalík, Mečiar - Danko, Diaz - Eneji (46. Bušnja), Fábry (90. Jureškin), Mlakar (82. Slaninka) - Lačný



FC Nitra: Šípoš - Fabiš, Djiby Ba, Kolčák, Celebi - Regäsel (68. Chribik), Mustafič - Šefčík (81. Kindsvater), Jendrišek (85. Kurt), Chobot (68. Tancík) - Franko (85. Käuper)

V skupine o udržanie sa zvíťazil Ružomberok na ihrisku Senice 1:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

FK Senica - MFK Ružomberok 0:1 (0:1)



Gól: 29. Regáli. Rozhodovali: Prešinský - Ádám, Perát, ŽK: Addo, Šimčák, Nemec, Asanovič - Mojžiš, Gerec, Brenkus, Krajčirík, bez divákov.



Senica: Vliegen – Addo, Asanovič, Carrillo, Šimčák - Ljubičič, Gallovič (46. Nemec) - Guba (63. Turčák), Piroska (69. Duda), Košťál - Malec



Ružomberok: Krajčirík – Čurma, Maslo, Mrva, Mojžiš - Zsigmund - Gerec, Brenkus (78. Múdry), Kostadinov (90. Filinský), Madleňák (67. Ďungel) - Regáli (90. Boďa)

Michalovce 10. apríla (TASR) - Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili v 4. kole skupiny o udržanie vo Fortuna lige na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:1.Prvý polčas priniesol skôr opatrný futbal s mininom gólových príležitostí. Tímy si dávali pozor na defenzívu a útočné akcie sa často končili v prehustenej obrane. V 39. minúte sa po rohovom kope domácich dostal k strele Zuberu, ale Hrdlička zmaril jeho pokus. Hostia odpovedali o štyri minúty, keď Blahút zakončil spoluprácu s Mazanom, ale jeho strela tesne minula bránku. Gólom sa neskončila ani strela domáceho Diarru v 45. minúte, ktorý trafil do bočnej siete.Zaujímavejšie dianie prinieslo druhé dejstvo. Krátko po prestávke hlavičkoval Pino Soler tesne nad bránku Pohronia. Domácich krátko na to podržal pohotovým zákrokom brankár Markovič pri šanci Da Silvu. V 56. minúte striedajúci Fadera vysunul Da Silvu, ktorý si poradil s Vojtkom aj Markovičom a hostia viedli - 0:1. Sotva sa domáci stihli spamätať, inkasovali druhý gól. Pri strele Blahúta ešte Markovičovi pomohla žŕdka, no od nej sa lopta odrazila k Weirovi a ten nezaváhal - 0:2. v 65. minúte Štrba v sľubnej šanci nezvýšil náskok hostí a Michalovčania trestali - meninový a zároveň aj narodeninový oslávenec Žofčák odcentroval z rohového kopu na hlavu Trusu a ten upravil na 1:2. Hostí však kontaktný gól Michaloviec nerozhodil a zamerali sa na pozornú defenzívu. Takticky sa snažili držať loptu na súperovej polovici a domácim nedovolili vytvoriť si tlak. Šancu na vyrovnanie mal v nadstavenom čase Tandir, ale v sľubnej pozícii netrafil bránku.Futbalisti ŠKF Sereď zvíťazili v sobotnom 4. kole nadstavby Fortuna ligy v skupine o udržanie sa v Zlatých Moravciach nad Nitrou 2:1.Od úvodných minút sa hrala vyrovnaná partia s minimom streleckých príležitostí. Už v prvej minúte sa v dobrej šanci po centri Šefčíka ocitol Franko, ale z dvoch metrov mieril vedľa. Na opačnej strane vyhral bežecký súboj s Kolčákom Lačný, ale s jeho strelou do stredu brány si Šípoš poradil. Hralo sa hore-dole, ale všetka ofenzívna snaha sa končila pred pokutovými územiami. Oživenie priniesol záver prvého dejstva. V 40. minúte Enejiho center našiel na hranici päťky Lačného, ale ten hlavou poslal loptu nad brvno. V 45. minúte Fabišov center Yakubu s námahou vyrazil pred Jendrišeka, ten našiel Šefčíka, ktorý strelou zblízka otvoril skóre zápasu.Do druhého polčasu vstúpili "domáci" ofenzívne naladení. V 55. minúte skúšal šťastie Fábry, ale jeho prudkú strelu z 20 m nitriansky brankár vyrazil. Vyrovnanie priniesla 68. minúta. Kolčák v pokutovom území sotil Lačného a nariadený pokutový kop Fábry bezpečne premenil. V 70. minúte sa po druhej žltej karte z hracej plochy porúčal Djiby Ba a domáci sa v presilovke tlačili pred Šípoša. V 84. minúte strieľal Bušnja tesne vedľa. Sereď sa gólu dočkala vzápätí, keď Fábry posadil center na hlavu Hučka, ktorý namieril presne do ľavého horného rohu. V nadstavenom čase išli štyria domáci na nitrianskeho brankára, ale v koncovke zlyhali., tréner Serede: ", tréner Nitry: "V sobotnom zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy v skupine o udržanie sa zvíťazil MFK Ružomberok na ihrisku FK Senica 1:0. O výhre hostí nad posledným tímom tabuľky rozhodol v 29. minúte útočník Martin Regáli.Seničania nastúpili v zostave s tromi zmenami. Od začiatku diktovali tempo hry, loptu mali v moci a hostia hrali v hlbokej defenzíve. Záhoráci sa však ťažko presadzovali cez ružomberskú obranu a priestor brány nedokázali trafiť. Postupom času sa hra vyrovnala, na ihrisku však bolo veľa súbojov, ktoré ju kúskovali. V 17. minúte mohli Ružomberčania udrieť z rýchleho protiútoku, Mojžiš zakončil zvnútra šestnástky vedľa žrde. V 26. minúte nepríjemne vypálil Zsigmund, senický brankár Vliegen loptu vyboxoval. Hosťom sa podarilo streliť úvodný gól v 29. minúte, Gerec prihral do 16-tky za obranu Regálimu a ten tvrdou ranou prestrelil domáceho brankára - 0:1. Do polčasu sa už nič podstatné neudialo, do kabín tak išli spokojnejší hostia.V druhom polčase sa domáci snažili o vyrovnanie, tlačili sa dopredu hlavne nakopávanými loptami a boli nebezpeční zo štandardiek. V 57. minúte mali priamy kop z ideálnej pozície spoza šestnástky, lopta zo Šimčákovej kopačky letela tesne nad. V 72. minúte po rohu Dudu hlavičkoval Malec do brankárovho náručia. V 79. minúte vystrelil Ljubičič, ale taktiež našiel iba pripraveného brankára. Sporný moment zápasu prišiel v 89. minúte, keď Seničania po dlhom aute Šimčáka dosiahli Ljubičičom vyrovnávajúci gól, rozhodca ho však neuznal pre údajný faul. Záver bol aj preto veľmi nervózny, z tesného víťazstva sa napokon tešili Ružomberčania.