MFK Zemplín Michalovce vyhral nad FK Senica 1:0

MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 1:0 (0:0)



Gól: 63. Mihál (vlastný). Rozhodoval: Prešinský - Poláček, Straka, ŽK: Mašulovič, Osvald (obaja Senica)



Michalovce: Kožuchar - Kotula, Artabe, Ranko, Magda (61. Peňa) - Kanu (90. Záhradník), Begala, Ošima, Žofčák - Popovits (61. Toševski), Marcin



Senica: Chropovský - Koprna, Mihál, Mašulovič, Prelec (84. Barcaj) - Duda, Osvald (78. Stachovič) - Macho, Bílý, Kudláč - Vrablic (78. Surový)







Domáci mohli gólovo udrieť už v 4. minúte, v ktorej sa Marcin ocitol v nádejnej pozícii, ale brankár Chropovský včas vybehol a zmaril mu šancu. V prvom polčase sa hral bojovný futbal, ktorý nepriniesol veľa gólových príležitostí. Brankár michalovského tímu Kožuchar bol dlho bez práce, no po polhodine hry pohotovo zmaril šancu Kudláča.



Rozhodujúci moment zápasu priniesla 63. minúta. Počas nej sa k strele dostal domáci Kotula a obranca hostí Mihál si loptu zrazil do vlastnej bránky - 1:0. Michalovčania boli v druhom polčase aktívnejší, ale ďalší gól už nepridali. Nestalo sa tak ani v 74. minúte, keď chybu hostí v defenzíve nepotrestal Marcin. Domáci si v závere postrážili tesný náskok a nepustili Seničanov do tlaku.





