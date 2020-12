Michalovce vyhrali prvýkrát nad Ružomberkom

MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 4:3 (2:3)



Góly: 25. Vaško, 33. Tandir, 48. Žofčák (11 m), 78. Taiwo - 20., 35. a 44. Regáli.

Rozhodovali: Prešinský - Weiss, Borsányi

ŽK: Vovkun, Kolesár, Mendez, Spoljarič - Zsigmund, Kmeť, bez divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Markovič - Vovkun, Bednár, Vaško - Kolesár (51. Mendez), Vojtko - Begala (74. Popovic), Spoljarič, Žofčák - Taiwo (90+. Neofytidis), Tandir



MFK Ružomberok: Macík - Čurma, Maslo, Mrva - Kojnok (74. Kmeť), Kochan (65. Múdry), Zsigmund (74. Brenkus), Mojžiš - Kostadinov (65. Almási), Regáli, Takáč (80. Filinský)

Michalovce 16. decembra (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prvýkrát v histórii najvyššej slovenskej súťaže zdolali MFK Ružomberok. Podarilo sa im to na osemnásty pokus, keď v zápase 18. kola Fortuna ligy zvíťazili 4:3, hoci prehrávali 0:1 aj 2:3. Hosťom k zisku bodov nepomohol ani hetrik Martina Regáliho.Prvý polčas priniesol najmä mimoriadnu gólovú efektivitu na oboch stranách, vďaka čomu nebola núdza o góly. V 6. minúte ešte hostia nič nevyťažili z priameho kopu z hranice šestnástky, no v 20. minúte už išli do vedenia. Takáčova strela sa od žŕdky odrazila pred pohotového Regáliho a ten nezaváhal - 0:1.Náskok hostí mal však iba päťminútové trvanie, keďže Vaško hlavičkou zblízka prekonal Macíka - 1:1. V 29. minúte sa proti Takáčovej technickej strele z priameho kopu vyznamenal domáci brankár Markovič a jeho tím išiel krátko na to do vedenia.Žofčák našiel z rohového kopu hlavu Tandira a bolo 2:1. Gólová odpoveď hostí však prišla okamžite, domáci nechali v pokutovom území voľného Regáliho, ktorý obstrelil Markoviča - 2:2. Do šatní však išli spokojnejší Ružomberčania, keďže Regáli si v 44. minúte zabehol za obranu domácich, prekonal Markoviča a ešte stihol doraziť loptu do siete - 2:3.V gólovom duchu sa začal aj druhý polčas. Mrva fauloval Taiwa a špílmacher domácich Žofčák z penalty nezaváhal - 3:3. Následne ubudlo gólových príležitostí, no naďalej sa hral rýchly futbal, hoci terén nebol ideálny.V 78. minúte hostia nezvládli situáciu vo vlastnej šestnástke a inkasovali. Strela Tandira sa od pravej žrde odrazila k nepokrytému Taiwovi a ten upravil na 4:3. Hostia sa v závere snažili o vyrovnanie, ale výraznú gólovú príležitosť si nevypracovali.