FORTUNA LIGA: Žilina remizovala s Michalovcami, Spartak s triumfom

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 1:1 (0:0)



Góly: 86. Taiwo - 51. Bernát. Rozhodovali: Kráľovič - Bednár, Straka, ŽK: Phillips, Vaško - Sluka, Gono, bez divákov.



zostavy a striedania:



MFK Zemplín Michalovce: Markovič - Siopis (54. Kolesár), Pino Soler, Vaško, Vojtko - Neofytidis (74. Žofčák) - Bednár (82. Ivanov), Phillips, Begala (46. Taiwo) - Trusa, Tandir (82. Popovic)



MŠK Žilina: Petráš - Vallo, Minárik, Kiwior, Sluka - Gono (68. Paur), Fazlagič, Bernát (72. Iľko) - Rusnák (71. Bičachčjan), Kurminowski (84. Kaprálik), Ďuriš

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MFK Ružoberok



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MFK Ružoberok 2:2 (1:1)



Góly: 2. Weir, 52. Fadera – 15. a 55. Regáli. Rozhodovali: Glova – Vorel, Perát. ŽK: Mazan, Jacko - J. Maslo, Takáč, Regáli, Mojžiš, Kochan, Kostadinov



Pohronie: Jenčo – Obročník (77. Chríbik), P. Pavlík, Jacko – Blahút, Bangala (90.+ K. Matić), Weir, Župa (67. Audino) – Mazan, Bimenyimana, Fadera



Ružomberok: Krajčírik – Mrva, J. Maslo, Mojžiš – Kochan – Gerec (77. Bobček), Kostadinov, Takáč (88. Múdry), Ďungel (60. Kmeť) – Almási (60. Kojnok), Regáli (88. Boďa)

FC Nitra – FK Senica



FC Nitra – FK Senica 1:1 (0:1)



Góly: 90.+ Faško - 31. Malec. Rozhodovali: Sedlák - Weiss, Hrmo, ŽK: Podhorin - Kopečný



Nitra: Harush - Magda, Kolčák, Podhorin, Kuník (81. Tancík) - Mustafič, Adamec - Záhumenský (46. Chobot), Faško, Šefčík (46. Gatarič) - Franko (81. Vrábel)



Senica: Fryšták - Kopečný, Asanovič, Carrillo, Šimčák - Gallovič, Totka (90.+ Mašulovič) - Piroska, Fort (66. Yenne), Košťál (71. Duda) - Malec

ŠKF Sereď - FC Spartak Trnava



ŠKF Sereď - FC Spartak Trnava 2:6 (0:4)



Góly: 75., 89. Pankaričan - 5., 45.+ Saymon, 10. Adekuoroye (vlastný), 43. Michalík (vlastný), 69. Yusuf, 88. Pačinda. Rozhodovali: Prešinský – Somoláni, Borsányi, ŽK: Adekuoroye, Michalík - Tumma, Kóša, ČK: 45.+ Adekuoroye - 75. Tuma obaja po druhej ŽK



Sereď: Yakubu – Mečiar (30. Slaninka), Ba, Michalík (79. Jarovič), Morong – Adekuoroye, Tatranský (30. Potoma) – Iván, Šumský (46. Pankaričan), Bušnja – Jureškin (46. Duranski)



Spartak: Rusov – Miković (61. Tsaousis), Tumma, Grič (80. Mihal), Turňa – Savvidis (61. Kóša) - Saymon (76. Jónsson), Kolesár, Bukata, Yao (76. Pačinda) - Yusuf

Michalovce 5. decembra (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v 16. kole Fortuna ligy s MŠK Žilina 1:1. Skóre otvoril v 51. minúte Žilinčan Ján Bernát, deľbu bodov zariadil v 86. minúte Abdulrahman Taiwo.V prvom polčase boli domáci ofenzívne aktívnejší, ale bez gólového efektu. Ten nemala ani šanca Trusu v 9. minúte, keď michalovský útočník v nádejnej pozícii namieril iba do brankára Petráša. Na domácich bola v prvom polčase badateľná snaha o strelecký úspech, ktorý sa im nepodaril v predošlých štyroch zápasoch. Viackrát sa dostali do šestnástky, ale v dôležitých momentoch zlyhali v zakončení či finálnej prihrávke.Ako na to im ukázali Žilinčania krátko po zmene strán. Kurminowski potiahol loptu cez os ihriska, po jeho prihrávke na pravú stranu vyslal Rusnák prízemný center a Bernát pohotovo otvoril skóre - 0:1. Žilinčania sa krátko na to viackrát dostali pred brankára Markovič, ale do výraznejšej šance sa nedostali. Michalovčania sa snažili oživiť svoju hru aj striedaniami, ale Žiline sa dlho darilo držať ich mimo výhodných streleckých pozícií. V 86. minúte našiel center Žofčáka Taiwa, ktorý vyhral osobný súboj v "malom vápne" a zblízka prekonal Petráša - 1:1. Domáci vycítili šancu aj na druhý gól, nasledovali ďalšie dva centre Žofčáka, ale skóre sa už nezmenilo.Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa remizovali v 16. kole Fortuna ligy s MFK Ružoberok 2:2.Domáci sa od začiatku zahryzli do súpera a išli rýchlo do vedenia. Chybnú malú domov hosťujúceho kapitána Masla zachytil v druhej minúte Bimenyimana a hoci strieľal zblízka nepochopiteľne do žrde, lopta sa ešte dostala Faderovi, ktorý ju posunul Weirovi a ten mieril z asi 15 metrov presne – 1:0. Druhý gól mal na hlave Pavlík, loptu posielal do horného rohu bránky, Krajčírik ju vytiahol nad brvno. Ružomberčania vyrovnali v pätnástej minúte po dlhom pase Kostadinova z vlastnej polovice na Regáliho, ten sa rútil sám na Jenča a prekonal ho - 1:1. Následne mohlo ísť Pohronie opäť do vedenia, Bimenyimana sa ocitol v dvoch šanciach, v prvej strieľal tesne vedľa a v druhej predviedol efektné nožničky s podobným výsledkom. Liptáci sa taktiež snažili tvoriť, byť na lopte a v 39. minúte predviedli rýchlu akciu. Na jej začiatku bol Kostadinov, tentoraz vysunul Takáča, ale ten voľný nemieril presne. Pred prestávkou pohrozili ešte domáci futbalisti po rohovom kope Mazana, keď Jacko pätičkou tesne minul horný protiľahlý roh bránky súpera.Druhý polčas začali lepšie hráči Pohronia. Weir vysunul Faderu, ktorý prešiel po ľavej strane cez Mrvu, dostal sa pred bránku a zakončil i napriek kĺzačke Masla nekompromisne - 2:1. Hostia odpovedali do troch minút, pretože Obročník vyrobil veľkú chybu pri postrannej čiare a Regáli ju vytrestal, dostal sa pred Jenča a zoči – voči nemu nezaváhal – 2:2. A mohlo byť aj 2:3, pretože po hodine hry Regáli šikovne posunul loptu Gerecovi, no ten v páde zakončoval vedľa. Na opačnej strane bolo rušno pred bránkou Krajčírika po priamom kope Weira, Bimenyimana a Fadera však stroskotali na precíznej obrannej hradbe Liptákov. S pribúdajúcim záverom sa oba tímy snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale na domácej voľný Fadera prestrelil bránku a ružomberského stredopoliara Kostadinova v šestnástke skvele vychytal Jenčo.Futbalisti FC Nitra remizovali v 16. kole Fortuna ligy s FK Senica 1:1.Nitrania po troch prehrách v rade bez streleného gólu chceli negatívnu sériu prerušiť doma proti Senici a začali veľmi aktívne. Už v 3. minúte sa peknou technickou strelou prezentoval Záhumenský a o dve minúty neskôr po rýchlej kontre aj Faško. Brankár Senice Tomáš Fryšták však výbornými zákrokmi podržal svoj tím. Hostia prvýkrát pohrozili po štvrťhodine hry, no lob Oskara Fotra z hranice šestnástky brankára Nitry neprekvapil. Záhoráci v ďalšom priebehu postupne hru vyrovnali a v 31. minúte išli aj do vedenia. Po ich peknej akcii našiel Totka prízemnou prihrávkou z pravej strany na zadnú žŕdku voľného Tomáša Maleca, ktorý následne nemal problém doraziť loptu do odkrytej brány súpera - 0:1. Nitrania sa do prestávky snažili ešte vyrovnať, ale proti pozornej obrane hostí sa presadzovali už veľmi ťažko. Na prestávku tak odchádzali spokojnejší zverenci trénera Šoltísa.Po zmene strán síce Nitra prestriedala, ale obraz hry sa veľmi nezmenil. Senica si pozornou obranou kontrolovala jednogólové vedenie a navyše rýchlymi protiútokmi neustále zamestnávala obranu Nitry. V 65. minúte po rýchlej kontre poslal krásnu časovanú prihrávku do šestnástky Martin Košťál. Jeho spoluhráči Malec aj Piroska síce loptu minuli, no Oskar Fotr už nie. Z hranice päťky však mieril iba do žrde a skóre sa tak nemenilo. Nitra v závere zápasu vrhla všetko do útoku a vyplatilo sa. Po zaváhaní Carrilla na pravej strane obrany sa dostal k lopte Tancík. Na jeho prihrávku si nabiehal Chobot, no Carrillo v snahe odkopnúť loptu sklzom fauloval Chobota a hlavný rozhodca tak okamžite ukázal na biely bod. Výhodu pokutového kopu zužitkoval Faško.Futbalisti ŠKF Sereď prehrali v 16. kole Fortuna ligy s FC Spartak Trnava 2:6.Spartakovci vstúpili do stretnutia excelentne. Už v 5. minúte Yao unikol po ľavej strane, jeho prudký prízemný center do malého vápna našiel Saymona, ktorý otvoril gólový účet stretnutia. Skóre sa opäť menilo v 10. minúte, Kolesárov rohový kop hlavou do vlastnej brány umiestnil Adekuoroye. Po úvodnom šoku sa domáci snažili vrátiť do stretnutia, ale vo finálnej fáze boli jaloví. Naopak, v 43. minúte si domáci dali druhý vlastný gól, kapitán Michalík hlavou prekonal Yakubu. V nadstavenom čase sa po druhýkrát presadil Saymon.Do druhého dejstva vstúpili domáci bez vylúčeného Adekuoroyeho, ktorý sa porúčal v prvom dejstve po druhej žltej karte. Po hodine hry sa v dobrej pozícii ocitol Bukata, ktorého dobre mierenú strelu Yakubu vyrazil. V 69. minúte Yusuf prebral loptu za stredovým kruhom, sám sa rútil na bránu a z 10 metrov prudkou strelou zvyšoval už na 0:5. V 75. minúte sa pomer síl na hracej ploche vyrovnal, keď po druhej žltej karte opustil hraciu plochu Tumma. V 76. minúte sa dočkali čestného gólu aj domáci. Ivánova strela zo štandardnej situácie skončila na brvne, aby odrazenú loptu upratal do siete Pankaričan. V 81. minúte mal gól na kopačke striedajúci Jarovič, jeho strela skončila na ľavej žrdi. V 88. minúte sa presadil striedajúci Pačinda, ktorý zvyšoval už na 1:6. Konečenú podobu výsledku dal v 89. minúte svojím druhým gólom v stretnutí Pankaričan.