MFK Zemplín Michalovce zdolal Žilinčanov 1:0

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 1:0 (0:0)



Góly: 61. Žofčák. Rozhodovali: Prešinský - Galo, Košecký, ŽK: Artabe, Žofčák, Ranko - Mráz, Nemčík, Jambor, 1169 divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Száraz - Artabe, Ranko, Vaško - Magda, Ošima (90.+2 Šuľa), Begala (81. Casado), Mendez - Žofčák (81. Kvocera), Kanu (81. Marcin), Trusa (59. Popovits)



MŠK Žilina: Petráš - Anang, Minárik, Nemčík, Sluka (79. Jambor) - Gono (63. Iľko), Mráz, Bičachčjan - Rusnák (70. Kaprálik), Jibril, Ďuriš (63. Slebodník)

Michalovce 12. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v 10. kole Fortuna ligy nad MŠK Žilina 1:0. O jediný gól zápasu sa v 61. minúte postaral domáci kapitán Igor Žofčák. Pre Michalovce to bolo tretie víťazstvo po sebe, po ktorom majú na konte 16 bodov a v neúplnej tabuľke sú na priebežnom 4. mieste. Žilinčania nevyhrali už päť zápasov po sebe a sú na 7. priečke.Domáci chceli nadviazať na formu z nedávnych zápasov, hostia naopak nastúpili s cieľom po štyroch zápasoch naplno bodovať. Práve Žilinčania mali prvú sľubnú šancu v zápase, ale Bičachčjan ani dorážajúci Gono v 10. minúte neprekonali brankára Száraza. Po štvrťhodine sa k zakončeniu dostali aj domáci, Trusa hlavičkoval tesne vedľa bránky Žiliny. Ten istý hráč mohol skóre otvoriť aj v 30. minúte, no zvnútra šestnástky opäť minul. Najväčšiu šancu prvého polčasu mal domáci Mendez, ale pohotový brankár Petráš jeho strelecký pokus vytlačil na žŕdku.Po hodine hry Magda odcentroval na Žofčáka, ktorý si pred Petrášom spracoval loptu a otvoril skóre - 1:0. Domáci sa sústredili na dôsledné bránenie tesného náskoku a Žilinčanov nepúšťali dovnútra šestnástky. Snahu hostí o vyrovnanie mohol v 77. minúte zavŕšiť Nemčík, ale brankár Száraz mu nedoprial radosť. Hostia sa v závere nedostali do vyloženej šance, domáci si už tesný náskok nenechali vziať.