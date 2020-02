FORTUNA LIGA: Michalovce mieria do prvej šestky, chcú splniť cieľ

Káder MFK Zemplín Michalovce:



Brankári: Matúš Kira, Tomáš Dráb, Rostyslav Dehtiar

Obrancovia: Dimitrios Konstantinidis, Alejandro Mendez Garcia, Jose Carrillo Mancilla, Ian Pino Soler, Šimon Kozák, Matúš Vojtko, Martin Kolesár, Dávid Špak

Stredopoliari: Christos Kountouriotis, Jakub Grič, Peter Kolesár, Igor Žofčák, Dimitrios Popovic, Jozef Šimon Turík, Marián Pásztor, Stanislav Danko, Matúš Begala, Alan Cheick Diarra, Milan Kvocera, Georgios Neofytidis, Kyriakos Savvidis

Útočníci: Issa Modibo Sidibé, Maksym Hirnij, Matej Trusa, Armen Hovhannisjan

Michalovce 12. februára (TASR) - Jednoznačným cieľom futbalistov MFK Zemplín Michalovce pred jarnou časťou Fortuna ligy je umiestnenie v prvej šestke. Optimizmus dodáva najmä výborný záver jesennej časti, na ktorý by na Zemplíne radi nadviazali od úvodných jarných kôl. V nich budú mať papierovo prijateľných súperov, tréner Jozef Majoroš však tlmí prehnaný optimizmus.," zhrnul Majoroš nedávne týždne v najvýchodnejšom fortunaligovom klube. V kádri nastalo viacero zmien, ktoré sa týkali najmä legionárov. "," poznamenal Majoroš.Jeho zverenci zimovali na 5. mieste, no 23 bodov majú na konte aj 6. Trnava, 7. Zlaté Moravce a Trenčín má iba o 2 menej. Michalovčania by v úvodných štyroch jarných kolách radi potvrdili príslušnosť k prvej šestke a v ďalšom priebehu sa pasovali v skupine o titul. Jarnú časť odštartujú zápasom v Žiline proti Trenčínu, doma privítajú Nitru, nastúpia v Ružomberku a prvú časť uzavrú domácim zápasom s Pohroním. Navonok to vyzerá ako priaznivý rozpis zápasov, ktoré majú určiť osud Michalovčanov do ďalšej fázy. Zvlášť keď ich konkurenti nastúpia aj proti tímom z elitnej trojky. "" poznamenal tréner Majoroš.V podobnom duchu sa vyjadril aj brankár Matúš Kira, ktorý by mal byť aj v nasledujúcom období jednou z opôr tímu. "."Kozák, Konstantinidis, Neofytidis, Méndez, HirnijMartinez, Rota, Bekir, Červak, MavretičMichalovce – Bardejov 1:0 (1:0), gól: Danko (11 m)Michalovce – Mezőkövesd 0:3 (0:1)Michalovce – Kesla Baku 1:1 (0:1), gól: PopovicMichalovce – Lokomotiv Plovdiv 2:1 (1:1), góly: Soler, DankoMichalovce – Austria Viedeň 0:2 (0:2)Michalovce – FC Košice 2:0 (1:0), góly: Vojtko, Hovhannisjan