Michalovce s výraznými zmenami v kádri, cieľom je opäť prvá šestka

Káder MFK Zemplín Michalovce:



Brankári: Tomáš Dráb, Rostyslav Dehtiar (Ukr.)



Obrancovia: Ian Pino Soler (Špan.), Matúš Vojtko, Martin Kolesár, Filip Vaško, Polis Volanakis (Grék.)



Stredopoliari: Dimitros Popovic, Christos Kountouriotis, Georgios Neofytidis (všetci Gréc.), Igor Žofčák, Matúš Begala



Útočníci: Isasa Modibo Sidibé (Nig.), Matej Trusa, Armen Armen Hovhannisyan (Arm.), Ricardo Antonio Phillips Hinds (Pan.), Arťom Vovkun (Ukr.)



Na skúške: obrancovia Aleksandar Bogdanovič (Srb.), Emilio Daoulias (Gréc.), stredopoliar Dominik Žák (ČR)

Michalovce 5. augusta (TASR) – S výraznými zmenami v kádri, ale aj s cieľom zopakovať účasť v prvej šestke Fortuna ligy vstúpia do sezóny 2020/2021 futbalisti MFK Zemplín Michaloviec.Z tímu trénera Jozefa Majoroša odišlo 12 hráčov, zostal však najlepší strelec Nigérijčan Modibo Sidibé a v kariére pokračuje aj skúsený Igor Žofčák. Michalovčania by sa v novom ročníku radi vyhli zlému vstupu, ktorý ich sprevádzal v predchádzajúcich sezónach.V kádri michalovského tímu už nefigurujú Matúš Kira, Kyriakos Savvidis, José Carrillo Mancilla, Peter Kolesár, Jakub Grič, Stanislav Danko, Jozef-Šimon Turík a Cheick Alan Diarra, Milan Kvocera, Marián Pásztor a ani Dimitrios Konstantinidis. Nových hráčov, ktorí už podpísali zmluvu, je výrazne menej, pričom na skúške sú ďalší, o ktorých osude sa rozhodne v najbližších dňoch.prezradil tréner 6. tímu sezóny 2019/2020 Jozef Majoroš.Michalovčania odštartujú novú sezónu domácim zápasom proti Trnave (v sobotu od 19:00), o tri dni sa predstavia na ihrisku Slovana Bratislava. Ich generálkou na Fortuna ligu bol zápas proti maďarskému Mezőkövesdu hraný v netradičnom formáte 2 x 60 minút. Michalovčania vyhrali 1:0 vďaka presnému zásahu Sidibého, ktorý strelil v uplynulej sezóne 8 gólov a naďalej pokračuje v MFK. Na víťazstvo z generálky by jeho tím rád nadviazal už v sobotu proti Trnave. Michalovčania však mali v uplynulých sezónach slabší štart a formu získali až po stabilizovaní kádra, ktoré trvalo niekoľko kôl.uviedol Majoroš.V prvom zápase novej sezóny nebude môcť počítať s vykartovaným gréckym stredopoliarom Christosom Kountouriotisom a otázny je aj štart ukrajinského útočníka Arťoma Vovkuna. Aj v novom ročníku sa však môže spoľahnúť na 37-ročného univerzála Žofčáka, ktorý by mal opäť pomôcť zladiť novotvoriaci tím.povedal Žofčák.