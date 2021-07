Futbal-FL: Mondek novou posilou Zlatých Moraviec

Zlaté Moravce 16. júla (TASR) - Karol Mondek sa stal novou posilou FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Skúsený 30-ročný ofenzívny futbalista sa do najvyššej slovenskej súťaže vracia po šiestich rokoch pôsobenia v zahraničí. S vedením sa dohodol na dvojročnom kontrakte, informoval oficiálny web ViOn-u.



Mondek hral uplynulé dva roky v Opave. "Som rád, že sa konečne vraciam naspäť do našej ligy. Teším sa na nový klub i nový kolektív. Verím, že budeme úspešní. Vonku som získal množstvo skúseností, či už futbalových alebo životných. Naučil som sa jazyk. Dúfam, že vďaka skúsenostiam budem môcť pomôcť aj mladším spoluhráčom na ihrisku," vyjadril sa Mondek, ktorý pred odchodom do zahraničia pôsobil na domácej scéne v AS Trenčín. V sezóne 2014/2015 sa v jeho drese radoval zo zisku majstrovskej trofeje a Slovenského pohára.



Mondek doplní pozíciu pravého krídelníka, ktorá sa uvoľnila po odchode Davida Hrnčára. "Sme veľmi radi, že po odchode Davida Hrnčára sa nám na túto pozíciu podarilo získať Karola. Síce typologicky iného futbalistu, ale s obrovskými skúsenosťami zo slovenskej, poľskej a českej ligy. V podstate celý transfer bol pomerne rýchly, obidve strany prejavili záujem spolupracovať. Tešíme sa, že sme získali ďalšieho kvalitného futbalistu a opäť na dvojročné obdobie. Zloženie tímu sa nám finalizuje. Naša optimistická predstava hovorí, že by to mohlo byť ešte po jednom hráčovi do defenzívy a ofenzívy. Doladenie ofenzívneho futbalistu je náš najbližší cieľ, defenzívny by bol bonus navyše," uzavrel generálny manažér Marek Ondrejka.