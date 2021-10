Dunajská Streda porazila Žilinu, Seničania remizovali s Michalovcami

MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:2 (0:1)

Gól: 1. Lamkel Zé, 73. D. Kružliak. Rozhodovali: I. Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Anang, Mráz, Paur, Rusnák – Lamkel Zé, Dimun



Žilina: Petráš – Anang (56. Kaprálik), Minárik, Nemčík, Sluka – Fazlagič, Mráz (70. Iľko), Bičachčjan – Rusnák, Paur (70. Slobodník), Ďuriš (77. Goljan)



Dunajská Streda: Jedlička - Blackman (80. E. Davis), Kružliak, Muhamedbegovič, Ciganiks - Davis–Andzouana (67. Verlinden), Dimun, Schäfer, Lamkel Zé – Krstovič (56. Nebyla), Hahn (67. Zuberu)

V závere zápasu mohli Ružomberčania strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale zasiahol Pajer

FK Pohronie – MFK Ružomberok 2:2 (1:1)

Góly: 33. Lačný, 61. Badolo – 39. Kostadinov, 55. Brenkus.

Rozhodovali: Kráľovič – Straka, Vass. ŽK: Krajčírik, Regáli (obaja Ružomberok), 316 divákov.



Pohronie: Hrdlička – Blahút, A. Štrba, Pajer, Kokovas (75. Záhumenský) – Lásik, M. Adamec (90+1. Horák) – Ladji (77. Ściślak), Badolo, Mazan – Lačný



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Mojžiš, J. Maslo, Madleňák – Luterán (46. Brenkus, 89. Múdry), Kochan – Kostadinov (85. Gerec), Takáč, Regáli – Rymarenko (64. Bobček)

Seničania sa do väčšej šance dostať nedokázali, v závere boli vylúčení dvaja hráči

Na snímke v popredí kapitán Michaloviec Igor Žofčák a hráč Senice Gabriel Halabrín počas zápasu 11. kola Fortuna ligy vo futbale FK Senica - MFK Zemplín Michalovce v Senici v sobotu 16. októbra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

FK Senica - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)

Góly: 74. Sukisa - 35. Marcin.

Rozhodovali: Kišš – Ferenc, Hrmo, ŽK: Šumbera – Vaško, Begala, Ošima, Artabe, Ranko, ČK: 90.+ Piroska - 90.+ Ošima po druhej ŽK, 535 divákov



Senica: Ravas – Kučera (84. Svoboda), Pavlík, Gáč, Šumbera – Halabrín (84. J. Buchel), Egert, Duda (65. Piroska) – Twardek (65. Jurdík), Oršula (65. Maulana) – Sukisa



Michalovce: Száraz – Magda, Meca, Ranko, Vaško – Žofčák (74. Kanu), Begala (74. Casado) - Marcin (82. Kotula), Ošima, Garcia (87. Kvocera) - Trusa (82. Peňa)

Na snímke radosť hráčov Senice po strelení gólu, zľava kapitán Petr Pavlík, strelec gólu Elvis Mashike a Juraj Piroška počas zápasu 11. kola Fortuna ligy vo futbale FK Senica - MFK Zemplín Michalovce v Senici v sobotu 16. októbra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke tréner Michaloviec Miroslav Nemec počas zápasu 11. kola Fortuna ligy vo futbale FK Senica - MFK Zemplín Michalovce v Senici v sobotu 16. októbra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke radosť hráčov Michaloviec, zľava strelec gólu Matúš Marcin, kapitán Igor Žofčák a Alejandro Garcia počas zápasu 11. kola Fortuna ligy vo futbale FK Senica - MFK Zemplín Michalovce v Senici v sobotu 16. októbra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Po problematickej ruke Tótha nasledvoal pokutový kop, Gatarič ho s prehľadom premenil

FC ViOn Zlaté Moravce - ŠKF ORION TIP Sereď 2:2 (1:1)

Góly: 45. Čögley, 84. Kyziridis - 28. Yao, 75. Gatarič (z 11 m).

Rozhodovali: Ochotnický (ČR) - Kmeť, Zemko, ŽK: Tóth, Čonka, Kyziridis – Iglesias, Haša, Ljubičič, Dias, Gatarič, Popovič, 391 divákov



Zlaté Moravce: Kira - Chren (82. Gamboš), Tóth, Menich, Čonka - Mondek (86. P. Kolesár), Bednár, Čögley, Kyziridis - Ďubek - Yilmaz (71. Švec)



Sereď: Yakubu – Kadlec, Ljubičič, Dias, Jureškin - Morong, Iglesias (85. Machuča), Potoma, Yao (68. Gatarič) - Haša (88. Radič), Karrica (85. Popovič)

Žilina 16. októbra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotnom stretnutí 11. kola Fortuna ligy na štadióne MŠK Žilina 2:0.Dunajská Streda sa ujala vedenia už v 1. minúte, keď Didier Lamkel Zé vystrelil z veľkej diaľky a prekonal brankára Petráša. Po štvrťhodine rozvlnil sieť opäť ten istý hráč, no gól pre postavenie mimo hry neplatil. Potom sa hra upokojila, zápas však mali hostia pod kontrolou.Po prestávke tlak domácich na vyrovnanie neprišiel. Naopak, šancu mali hráči zo Žitného ostrova, Davis–Andzouana v 47. min iba tesne minul bránu. Prvú príležitosť si vypracovali žlto-zelení až v 53. minúte, keď vystrelil Bičachčjan, no jeho pokus obrana hostí zblokovala. Druhý gól hráčov z Dunajskej Stredy visel na vlásku a postaral sa oň napokon Dominik Kružliak hlavičkou po rohovom kope. Žilinčania sa netešili z víťazstva v šiestom stretnutí v sérii.Futbalisti FK Pohronie remizovali v 11. kole Fortuna ligy s MFK Ružomberok 2:2.V úvode si vypracovali dve dobré príležitosti hostia. Kostadinov v šiestej minúte pätičkou posunul loptu v šestnástke pred päťku, ale Regáli minul bránku. Potom sa Liptáci na útočnej polovici ihriska a ich prevahu ukončil strelou z diaľky Takáč, mieril k žrdi, jeho technický pokus vyrazil Hrdlička na roh. Domáci hrozili útočníkom Lačným. Ten to najprv skúšal z uhla pokutového územia k bližšej žrdi, avšak na Krajčírika nevyzrel. Napokon sa mu ho podarilo prekonať z priameho kopu po polhodine, keď sa oprel do lopty a tá skončila v rohu bránky.Ružomberčania následne prepli na vyššie obrátky, Hrdlička ešte ustál situáciu, po ktorej lopta skončila na konštrukcii jeho svätyne, ale v 39. minúte napokon kapituloval, keď sa Rymarenko na krídle uvoľnil cez Pajera, poslal prihrávku po trávniku medzi dvoch obrancov a Kostadinov spred päťky zakončil presne k žrdi – 1:1.Po zmene strán Kostadinov prihral na druhý gól svojho mužstva z pravého krídla po zemi pred šestnástku, kam si nabiehal Brenkus a nikým neatakovaný z prvej zakončil pod brvno. Pohronie vyrovnalo do šiestich minút. Ladji centroval sprava na hranicu pokutového územia, kde mal jednoduchú pozíciu Fabiš, avšak lopta mu ušla od nohy a to využil Badolo, z prvej zakončil k žrdi, Krajčírik na loptu nedočiahol. Následne ubudlo šancí, o niečo viac aktivity prejavovali hostia, ale dobre fungovala domáca obrana. Snažila sa zakladať i rýchle protiútoky, no z nich výrazné nebezpečenstvo pre Liptákov nehrozilo.V závere mohli Ružomberčania strhnúť víťazstvo na svoju stranu, Gerec aj Fabiš chceli zakončiť loptu v skrumáži pred päťkou, no napokon z toho bol zblokovaný pokus a odkop Pajera. V nadstavenom čase Regáli mal na kopačke rozhodnutie. Zľava sa dostal do šestnástky, mal dobrú streleckú pozíciu, i keď z mierneho uhlu, Hrdlička však loptu potlačil na roh.Futbalisti FK Senica remizovali v 11. kole Fortuna ligy s MFK Zemplín Michalovce 1:1.Úvodné dejstvo prinieslo prevažne medzišestnástkový futbal, aj keď loptu mali viac na kopačkách hostia. Šancí nebolo veľa, domáci sa dostali do zakončenia už vo 4. minúte, kedy sa presadil Oršula, no zvnútra 16-ky jeho strela išla tesne vedľa.V 23. minúte dali o sebe vedieť Trusa s Marcinom a prvý menovaný hráč sa dostal do zakončenia, no Ravas nohami loptu vyrazil. Úspešná bola spolupráca týchto hráčov v 35. minúte. Trusa vnikol do pokutového územia, po jeho prihrávke sa zhruba na hranici 11-ky presadil Marcin a zavesil pod brvno.Seničania sa do väčšej šance dostať nedokázali a tak sa polčas skončil jednogólovým vedením hostí. Seničania začali v druhom polčase tlakom, chceli čo najskôr streliť vyrovnávajúci gól. Z čista-jasna na druhej strane v 57. minúte po pase Žofčáka a súboji Šumbera s Marcinom v pokutovom území rozhodca odpískal pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Trusa, no Ravas výborne vyrazil.Seničania onedlho vystriedali troch hráčov, toto im pomohlo, do šance sa dostával kanonier Sukisa, no bol z toho iba rohový kop. Vyrovnanie priniesla 74. minúta, kedy Maulana poslal výbornú prihrávku za obranu Jurdíkovi, po jeho zakočnení zazvonila pravá žrď Szárazovej brány, lopta sa odrazila pred bránu Sukisovi, ktorý ju poslal ju do odkrytej brány. V závere v nadstavenom čase boli úplne zbytočne vylúčení dvaja hráči. Na domácej strane Piroska, ktorý nastúpil prvýkrát v tejto sezóne a na hosťujúcej Ošima.Futbalisti tímu ViOn-u Zlaté Moravce remizovali v sobotnom stretnutí 11. kola Fortuna ligy s tímom ŠKF ORION TIP Sereď 2:2.Už v úvodnej minúte sa v dobrej pozícii ocitol Morong, ktorého hlavičku Kira vytesnil na roh. Na dlhé minúty to bolo všetko, prišla však 28. min a s ňou vydarená akcia hostí. Morong unikol po pravej strane, posadil ideálny center na hlavu Yaoa, ktorý namieril presne k pravej žrdi Kirovej brány - 0:1.Vyrovnanie mal na kopačke po Yilmazovom priťuknutí Ďubek, jeho strela len tesne minula pravý dolný kút Yakubuho brány. Domáci sa predsalen dočkali vyrovnania v 45. min, keď po skrumáži v malom vápne Čögley zblízka upratal hlavu do siete. V nadstavenom čase prvého dejstva z malého vápna hlavičkoval Bednár tesne mimo.Druhé dejstvo začalo obojstranne ofenzívne. V 50. min sa k odrazenej lopte na hranici malého vápna dostal Haša, ktorého gólovú strelu z bránkovej čiary odvrátil Tóth. V 57. min Ďubek rozohral rohový kop na prvú žrď, Chrenovu hlavičku Yakubu vyrazil. V týchto minútach domáci tlačili hostí pred ich šestnástku, avšak tam ich snaha končila. Prebiehala 75. min, po problematickej ruke Tótha nariadil rozhodca pokutový kop a Gatarič ho s prehľadom premenil. V hektickom závere najskôr Yakubu vyrazil Mondekovu strelu. Vyrovnanie priniesla 84. min, Mondekov center zblízka upratal za Yakubuho chrbát Kyziridis.